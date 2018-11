Themen Bus und Brunnen

Seit seiner Wahl zum Bundestagsabgeordneten vor einem Jahr ist Nikolas Löbel jeweils einmal im Monat für einen ganzen Tag in einem Stadtteil unterwegs. Am morgigen Freitag nun ist Seckenheim an der Reihe.

Nach einem Gespräch mit Landwirten kommt Löbel um 14.30 Uhr auf die Planken, wo der Dauerbrenner Zabbe-Brunnen Thema sein soll. „Ich will einen nochmaligen Versuch unternehmen, die unterschiedlichen Interessen zu einer gemeinsamen Lösung zusammenzuführen“, kündigt Löbel an. Mit dabei ist auch der Künstler Gernot Rumpf, der den Brunnen gestaltet hatte.

Um 16 Uhr geht es in den „Badischen Hof“ zur Diskussion über die neuen Buslinien; eingeladen ist auch die Bürgerinitiative „ABÖ“. Um 19 Uhr folgt im Restaurant Dalmatino ein Bürgergespräch. -tin

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018