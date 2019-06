Thorsten Riehle: „Ralph fehlt überall“

Eine rote Rose lag auf dem Vorstandstisch: „Die Rose ist für Ralph, der würde jetzt hier sitzen“, erklärte die Bezirksbeirätin und Vorsitzende Evi Korta-Petry zu Beginn der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortvereines. Ihre Worte galten dem Anfang Mai verstorbenen SPD-Gemeinderat Ralph Waibel, den sie in einer emotionalen Rede mit tränenreicher Stimme als eine „gute Seele“ und wichtigen Politiker würdigte, der „sich für alle engagiert hat.“

Die notwendige Nachwahl würde auf 2020 verschoben, wie sie erklärte: „Das ist mir noch zu nah. Wir machen das jetzt erst mal weiter.“ Das galt ebenfalls für die Ehrungen, auch die wurden auf 2020 verschoben.

In ihrem Rückblick berichtete Korta-Petry von zahlreichen Aktivitäten des Ortsvereins in dem wahlkampffreien Jahr 2018 sowie dem Wahlkampfjahr 2019. Straßenfest und Kerwe waren ebenso fester Bestandteil der Aktivitäten wie das Politische Frühstück der SPD und die Teilnahme bei der Mai-Demo. Vieles ging auf Ralph Waibel zurück, auch da würdigte Korta-Petry posthum seine politischen Aktivitäten.

SPD-Stadtrat Thorsten Riehle knüpfte ebenfalls emotional an Waibel an: „Ralph fehlt in der Fraktion, Ralph fehlt überall.“ In seinem politischen Überblick zeigte er zwar auf, dass die SPD in Mannheim bei der Kommunalwahl 50 000 Stimmen dazugewinnen konnte, dennoch aber von 13 Sitzen drei verloren hat: „Das lag an der hohen Wahlbeteiligung.“ Auch in Seckenheim gab es für die SPD einen Zugewinn, so der positive Rückblick.

Sorgen bereite ihm die Altersstruktur, so Riehle: „Wir werden nicht jünger. Ab 2020 gibt es nur noch zwei Stadträte der SPD unter 50 Jahren.“ Er plädierte dafür, als Generationswechsel über die Bezirksbeiräte junge Leute an die Stadtpolitik heranzuführen. Gesamtpolitisch teilte er gegen die Grünen aus und verwies mit der Forderung auf das Abschalten des Großkraftwerkes darauf, dass nur die SPD die Umweltpolitik sozialverträglich gestalten könne: „Das Kraftwerk abstellen und sich nicht um die Arbeitnehmer zu kümmern, das geht nicht.“

Giuseppe Randisi ergriff das Wort im Anschluss und berichtete über einen „spannenden und kräftezehrenden Wahlkampf.“ Er dankte allen Helfern, Unterstützern und Wählern ausdrücklich und tischte der Versammlung zur Stärkung für den nächsten Wahlkampf erst mal Pizza auf. In fünf Jahren werde er wohl wieder zur Gemeinderatswahl antreten und stellte sich jetzt schon zur Wahl als Bezirksbeirat auf.

Nach der Kommunalwahl stellt der Ortsverein Seckenheim nicht mehr drei Bezirksräte, sondern nur noch zwei. Der bisherige Bezirksrat Peter Bauer verzichtete auf seine erneute Kandidatur und dankte allen Genossen für die „tolle Zeit mit Euch.“ Auch ohne Mandat bleibt er weiterhin politisch in Seckenheim aktiv und stehe immer bereit: „Ich bin für Euch da“, sagte er im Hinblick auf die in einigen Jahren anstehenden Wahlen. Und während Bauers Verzicht und weitere politische Arbeit mit viel Applaus bedacht wurde, wurden Evi Korta-Petry und Giuseppe Randisi einstimmig zu den neuen Bezirksbeiräten gewählt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019