Tiger und Grizzlys im Visier

„Vor 22 Jahren haben wir unseren ersten Wettbewerb im Bogenschießen gemacht“, erinnert sich Reinhard Schatz von der Schützengesellschaft Seckenheim, die am Samstag und Sonntag wieder ihr traditionelles „Seggema Waldturnier“ ausgerichtet hat. „Mit sechs Leuten. Geschossen wurde auf geliehene Tierfiguren, die auf der Pferderennbahn standen“, blickt Schatz zurück.

Bis heute hat sich Einiges verändert: Angemeldet waren am Wochenende rund 150 Teilnehmer aus Baden-Württemberg, der Pfalz, dem Saarland und Bayern. Ort des Geschehens war das Waldstück hinter der Rennbahn. Und die 3D-Figuren sind nicht mehr nur geliehen, sondern mittlerweile festes Eigentum der Schützengesellschaft.

Technische Neuerung

Für eine kleine technische Neuerung, welche in diesem Jahr getestet wurde, ist Alexandra Demnitz zuständig: Erstmals konnten die erzielten Punkte der Bogenschützen an jeder Station über QR-Codes am Smartphone eingetragen und an den Computer im Vereinsheim übermittelt werden. Dieser wertete die Daten aus und erstellte Ranglisten. „Das soll uns künftig eine Menge Arbeit ersparen“, meinte Schatz. Sicherheitshalber wollte man aber trotzdem nicht auf die manuelle Erfassung der Treffer mit Stift und Papier verzichten – zumindest diesmal noch nicht.

Insgesamt waren es 28 Stationen, an denen jeweils sechsköpfige Truppen – meist in Lederhosen mit Gürtel und Pfeilköcher gekleidet – ihre Treffsicherheit unter Beweis stellten. Aus einer Poliurethan-Mischung bestehen die überall im Wald verteilten Kunststofffiguren, die als Zielscheiben herhalten. Mit über zwei Metern Länge hat ein Grizzlybär dabei die kräftigste Gestalt, die kleinsten Tiere sind Eichhörnchen. Auch Tiger, Hyäne, Luchs, Bison, Dachs, Hase und Murmeltier durften nicht fehlen. Die Lebensdauer der Tiere hängt von der Entfernung ab, aus der auf sie geschossen wird, erklärte Reinhard Schatz. „Große Figuren halten wesentlich länger, weil der Bogenschütze meist 30 Meter weit weg steht. Wenn die Distanz bei den Kleineren aber nur zehn Meter beträgt, dann sind sie oft nach drei Turnieren nicht mehr zu gebrauchen.“

Spezielle Technik

Michael Jentsch legte seinen traditionellen Holzbogen auf einen Tiger an, der etwa 15 Meter entfernt stand – und holte prompt 16 Zähler, die zweitbeste Punktwertung. Eine spezielle Technik habe er beim Zielen nicht, so Jentsch: „Grundsätzlich muss man darauf achten, dass die Flugbahn des Pfeils parabelförmig verläuft. Der Rest ist relativ intuitiv.“ Erst ab einer Distanz von 40 Metern fange er an, etwas genauer mit der Pfeilspitze zu arbeiten.

Kinder und Jugendliche durften beim Anvisieren ein paar Meter näher an die Figur gehen. Das liegt unter anderem an den kleineren Bögen, die weniger stark schießen. Lukas Fortwingel machte von seinem Recht Gebrauch und holte ebenfalls 16 Zähler am Tiger. Sein Ziel für das Wochenende: insgesamt 400 Punkte. Zum ersten Mal einen Bogen in der Hand hatte Lukas im Alter von zweieinhalb Jahren – mittlerweile nimmt er regelmäßig an Turnieren teil. Die bisherige Ausbeute kann sich sehen lassen. „Ich habe zuhause ein 1,90 Meter großes Regal voll mit Pokalen“, erklärt er grinsend.

Jeder kann mit jedem spielen

So treffsicher wie Lukas ist am Wochenende nicht jeder Teilnehmer des Turniers. Aber genau das macht die Sportart aus, findet die Mannheimerin Daniela Fournes: „Das Schöne am Bogenschießen ist, dass jeder mit jedem spielen kann. Egal wie gut, wie alt und welches Geschlecht.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019