Trauer um die Schlumbl: Kerwe löst sich in Rauch auf

Mit dem Umzug der Kerweschlumbl als Symbol der „Seggema Kärwä“ vom Wasserturm aus ist das viertägige Volksfest zu Ende gegangen.

Rotes Kreuz und Freiwillige Feuerwehr sind zum Abschluss mit Fahrzeugen im Einsatz, und die Jugendfeuerwehr kommt zum Löschen der letzten Kerweflammen mit Tatütata an den Kapellenplatz. Hier warten schon einige hundert Schaulustige auf das traditionsträchtige Spektakel. Viele Kinder sind dabei, als die „Kerwe“ auf der Leiter durch die Freiburger-, Oberkircher- und Badener Straße – also durch das halbe Musbrotviertel – getragen wird.

Zuvor hat Kerweparra Ralph Waibel alle Freunde des Traditionsfestes begrüßt. Schon unterwegs machen die Heddesema Zahlekracher musikalisch mit „Qué será, será“ (Es kommt, wie es kommt) und „Time to say goodbye“ (Es ist Zeit, sich zu verabschieden) klar, um was es geht: Die Kerwe ist aus und vorbei, Schluss, fertig.

Nach der Rückkehr der Prozession zum Kapellenplatz müssen sich auch IG-Vorstand Willi Pint und BdS-Vorstandsmitglied Heike Warlich-Zink anhören, dass sich demnächst das Kerwesymbol in Rauch auflösen werde.

Kerweparra Waibel und seine Kerweborscht, angeführt von Matthias Müller, rufen zum klassischen „Abheulen“ auf. „Heult in eure Sacktücher hinei’, unsere liebe Kerwe, die ist vorbei!“ Und unter dem absolut hochkarätigen Geheule der Anwesenden geht denn auch die zum kopflosen Strohbündel gewordene Kerwe erst in Flammen und dann in Rauch auf. Die Jugendfeuerwehr lässt ihr keine Chance. Aber wie sagte schon Seppl Herberger: „Nach der Kerwe ist vor der Kerwe“ – oder so ähnlich. hat

