Trauerhalle wird ab 2019 saniert

Die Trauerhalle auf dem Friedhof von Altenbach wird saniert. Mit sieben gegen zwei Stimmen der CDU beschloss der Ortschaftsrat des Schriesheimer Stadtteils die Pläne der Verwaltung für die Maßnahme im Wert von mehr als 200 000 Euro.

„Die Trauerhalle befindet sich in unwürdigem Zustand“, klagt Ortsvorsteher Herbert Kraus. Einige Glasflächen sind kaputt, so dass sogar Vögel in ihr nisten und sie verschmutzen. Vor zwei Jahren gab es den Vorschlag, das Gebäude nach der Reparatur zu seinem Schutz mit einer Verglasung zu versehen.

„Das Gebäude ist in schlechtem Zustand“, bestätigte Stadtbaumeister Markus Schäfer. Ja, es existieren noch nicht einmal Pläne: „Wir haben das Gebäude erst einmal aufmessen müssen“, berichtet Schäfer.