TSG feiert Party im Schloss

Am Samstag, 21. September, 20 Uhr, steigt die große TSG-Party im Saal des Seckenheimer Schlosses. Die „Palü-Hausband“ hat sich in den vergangenen Jahren bei den JamSessions im Palü-Keller geformt und ist mittlerweile in der gesamten Region bekannt. Am Aktionswochenende der TSG wird die Band zusätzlich vier Sängerinnen präsentieren. Alle haben ihre eigene Note und ihren eigenen Stil, nämlich Noreen Ammann, Francesca Kapper, Michi Feco und Vanessa Marchi. Die Setlist ist bunt gemischt und verspricht beste Partystimmung. Im Vorprogramm tritt die junge Formation The New Experience aus Ladenburg beziehungsweise Edingen-Neckarhausen auf. Das Trio spielt Klassiker der Rockgeschichte mit eigenen Interpretationen. Der Eintritt kostet neun Euro, Tickets gibt es an der Abendkasse. Einlass ist ab 19 Uhr, im Schloss ist freie Sitzplatzwahl. hat

