TSG setzt kontinuierliche Arbeit fort

Zwei Aspekte kennzeichneten die Jahreshauptversammlung von Mannheims zweitgrößtem Sportverein. Vorstand und Geschäftsführung konnten zwar eine funktionstüchtige Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Seckenheim vorstellen, die erhoffte Verbesserung der örtlichen Sportstättensituation scheint jedoch in weiter Ferne.

Trotz Coronavirus war die Hauptversammlung der TSG gut besucht. Andreas Hänssler begrüßte die Stadträtinnen Marianne Seitz und Nina Wellenreuther sowie „Seppl“ Dausch und Michael Greulich als Vertreter des Schwestersportvereins SV 98/07. Mit einer akrobatischen Turnshow leiteten vier Mädchen in die Versammlung ein. Mit einer eindrucksvollen Jahresbilderschau, zusammengestellt von der stellvertretenden TSG-Vorsitzenden Regina Kasper, konnte auf ein an Höhepunkten reiches Jahr zurückgeblickt werden bis hin zur Rope-Skipper-Teilnahme an der Europameisterschaft.

Zahlreiche Kooperationen

Organisiert wird das alles von den Abteilungen, unterstützt von Florian Mannheim, dem Geschäftsführer, dessen 19 Angestellten und zwei FSJlern. Im Rückblick wurden auch die zahlreichen Kooperationen über Schulen hinaus zu weiteren Vereinen erwähnt. „Unsere Mitarbeiter sind Garant für die erforderliche Professionalität im erfolgreichen Vereinsmanagement“, so Hänssler dazu. Er selbst hat 2019 für die TSG 120 Termine wahrgenommen, alleine etwa 60 wegen der Sportstättenproblematik, mit der Stadt, Politikern und Verbänden. Außerdem sitzt Karsten Bönisch, stellvertretender TSG-Vorsitzender, als sachkundiger Bürger im Sportausschuss der Stadt Mannheim. „Man hat mittlerweile zur Kenntnis genommen, dass wir über 2500 Mitglieder betreuen“, so Bönisch.

Beeindruckend aufmerksam verfolgte das Plenum die Ausführungen von Vorstand und Geschäftsführung und leider auch, dass die Stadt erwartet, dass die TSG sieben bis zehn Millionen Euro in die Hand nimmt, um auf dem eigentlich nicht optimalen Gelände der STEM-Kaserne, erforderliche Sportstätten zu errichten. Ob dies zukunftsfähig ist, wurde bezweifelt, da die Stadt mit dem Bundeseigentümer noch nicht gesprochen, also das Gelände weder erworben noch einen Bebauungsplan, der geändert werden müsste, hat. Dass im jüngst veröffentlichten Regionalplan plötzlich wieder das längst als ungeeignet fixierte Klettengewann auftauchte, löste auch bei Stadträtin Marianne Seitz Verwunderung aus, will sie doch auf jeden Fall noch den Spatenstich zu einem möglichst optimalen Seckenheimer Sportzentrum erleben.

Dank an die Trainer

Zum Glück gebe es Helfer, so eine Bautruppe um Dieter Mühlinghaus, die sehr viel für die Aufrechterhaltung der TSG-Sportangebote an mehr als einem Dutzend Sportstätten sorgten. Von den Abteilungen lagen Berichte auf. Hänssler dankte dann den zahlreichen Trainern, Übungsleitern und den vielen betreuenden Eltern und Großeltern für ihr Engagement.

Volker Weikum und Michael Wunderack hatten die Kasse geprüft und Wolfgang Bauer nahm die einstimmige Entlastung des Vorstands vor, dem er hervorragende Arbeit bestätigte. Andreas Hänssler und Karsten Bönisch wurden dann jeweils ohne Gegenstimme als Vorsitzender und Stellvertreter bestätigt. Zusammen mit Regina Kasper, die erst im nächsten Jahr zur Wahl steht, bilden sie auch künftig den TSG-Dreiervorstand. Bestätigt wurden als Abteilungsleiter Fußball, Rene Wagner, Hanspeter Funk und Jürgen Spickert für Indiaca, Nane Groß sowie Eric Ommert (Turnabteilung) und Laura Kettling sowie Achim und Marc Schauer für den Handball der TSG Seckenheim, der ab der kommenden Saison auch so heißen wird. Über die Abteilungsberichte berichten wir im „VereinsMorgen“.

