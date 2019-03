Turbulentes Jahr gut gemeistert

Der „Verein der Gartenfreunde“ hielt im Vereinshaus seine Hauptversammlung ab. Der Vorsitzende, Rolf Krüger, begrüßte die Mitglieder und Gäste, darunter der Vorsitzende des Bezirksverbandes, Helmut Losert, sowie die Vorstände des Brudervereins am Heckweg, Michael Thomé und Christian Strauß. Stadträtin Marianne Seitz bedankte sich im Namen der Stadt Mannheim für die Pflege der Anlagen am Sommerdamm sowie am Wasserturm.

In seinem Geschäftsbericht sprach Krüger von einem turbulenten Jahr, dem schwierigsten seiner Amtszeit. Er erinnerte daran, dass der im Frühjahr neu gewählte zweite Vorsitzende im Juni sein Amt niederlegte, dass Peter Friedel interimsweise den Posten ausfüllte und nun mit Marcel Kollenbach ein neuer Mitarbeiter gefunden wurde, der bis zur nächsten Wahl im Jahr 2021 den Posten kommissarisch inne hat. Trotz dieser schwierigen Konstellation können die Kleingärtner auf ein erfolgreiches und mit zahlreichen Aktionen gespicktes Jahr zurückblicken.

Da gab es zum einen die Putzaktion der Stadt, an der sich die Gärtner seit Jahren beteiligen und das Gelände rund um die Anlagen von Unrat befreien. Im Sommer wurden am Lager- und Spielplatz die Arbeiten fortgesetzt, im Winter stand die Sanierung des Vereinshauses mit Streichen und Elektroarbeiten an. Währende die Jahreseinteilung sowie das Herrichten und Bepflanzen der Rabatten gut funktionierte, beklagte Krüger die Abholung des Grünabfalls am Sommerdamm und kündigte Änderungen an. Unzufrieden zeigte er sich auch über den Kontakt zur Stadt Mannheim und dem Grünflächenamt und will hier zukünftig den Bezirksverband einbeziehen. Als Highlight des Jahres hob der Vereinschef das Straßenfest hervor, bei dem Fußballweltmeister Guido Buchwald zu Besuch war und zusammen mit Kleingärtner und Gästen das WM-Spiel Deutschland: Mexiko verfolgte. Krüger bedankte sich abschließend bei allen Helfer und forderte auch zum zukünftigen Engagement auf, denn neben den üblichen Arbeiten steht auch die Fertigstellung des Spielplatzes sowie des Insektenhotels an. 29 Gartenwechsel wurden durchgeführt, zwei Gärten sind derzeit am Sommerdamm frei, ein Garten in der Wasserturmanlage.

Etat 2019 genehmigt

Die neue Schatzmeisterin Sabine Zuckriegl gab einen detaillierten Kassenbericht ab. Die Revisoren Gerhard Dickes und Adolf Hertlein bestätigten eine ordnungsgemäße Buchführung. Ehrenvorsitzende Ottmar Frey führte eine einstimmige Entlastung des gesamten Vorstands herbei. Auch der Etat 2019 Jahr wurde vorgestellt und genehmig.

Ehe die Sieger der Gartenprämierung sich über einen Blumengruß freuen durften gab es noch einige Wortmeldungen. Dabei beklagte eine Kleingärtnerin das Wuchern von Stachelhecken und Bäumen rund um die Anlage am Neckar. Nachdem Krüger bedauerte, dass dem Vorstand hier die Hände gebunden seien, sagte Stadträtin Seitz zu, sich darum zu kümmern und bei der Stadt vorzusprechen. Zum Abschluss freute sich Krüger über Spendenzusagen für den Spielplatz und über die gute Nutzung des offenen Bücherregals. sane

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019