Turm-Gegner ziehen vor Gericht

Der Widerstand gegen den in Bau befindlichen Mobilfunkturm in Seckenheim-Süd zieht immer weitere Kreise. Die Anwohner sind sowohl auf juristischem als auch auf politischem Gebiet aktiv, um ihre Interessen zu vertreten. So haben sie beim Verwaltungsgericht einen Eilantrag eingereicht; die von ihnen gesammelten Unterschriften wollen sie an den Oberbürgermeister übergeben.

Wie der Co-Sprecher der Bürgerinitiative, Thomas Rieger, am Donnerstag mitteilte, erfolgte bereits am Dienstag ein „Eilantrag an das Verwaltungsgericht mit qualifizierter rechtlicher Begründung über eine Kanzlei“. Parallel dazu haben 24 Anwohner sowohl bei der Stadt Mannheim als auch beim Regierungspräsidium Karlsruhe Widerspruch gegen die Baugenehmigung für den Mobilfunkmast eingereicht.

Gleichzeitig erteilten 118 Anwohner aus der Nähe des Mastes dem Anwalt das Mandat, gegen den Bauherrn des Funkturms, die Deutsche Funkturm GmbH, und den Besitzer des Grundstücks, der sein Gelände dafür zur Verfügung gestellt hat, „Haftungsanzeige“ zu stellen. Damit sollen die Rechte der Anwohner aus „in die Zukunft reichenden Haftungs- und Schadensansprüchen aus möglichen Gesundheitsbeeinträchtigungen durch die gewählte Sendemastnähe“ gewahrt bleiben.

Unterschriftenübergabe an Kurz

Auch die Aktivitäten auf politischem Gebiet gehen weiter. Bis Stand Donnerstag hat die Initiative mehr als 480 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt. Diese sollen am Dienstag, 1. Oktober, im Stadthaus N 1 unmittelbar vor Beginn der Gemeinderatssitzung an Oberbürgermeister Peter Kurz übergeben werden.

„Das von der BI erbetene kurzfristige face-to-face-Gespräch mit dem Oberbürgermeister war leider nicht möglich“, bedauert Rieger: „Voller Terminkalender beim OB.“ Stattdessen hat Kurz sich bereiterklärt, am Rande seiner Bürgersprechstunde im Stadtteil Vogelstang am 17. Oktober 15 Minuten mit Vertretern der BI zu sprechen. Am 9. Oktober bereits treffen sich die Bürger mit einem Vertreter des Bauherrn DFMG. -tin

