Turnerinnen laden zum Schloss-Pokal

Nach vierjähriger Pause richtet die TSG-Turnabteilung wieder ein Schloss-Pokal-Turnen aus: Am Samstag, 8. Dezember, wetteifern im Seckenheimer Schloss Mannschaften und Einzelturner am Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden um die Pokale. Wettkampfbeginn ist um 10 Uhr für die Leistungsklassen eins und zwei im Pflichtwettkampf P 5 und um 15 Uhr in der Leistungsklasse drei und vier im Pflichtwettkampf P 3. Es haben sich mehr als 130 Turnerinnen aus Söllingen, Grünstadt, Durlach, Mauer, Karlsruhe, Hockenheim, Ladenburg, Leimen, Heidelberg und Seckenheim angemeldet. Der Eintritt für Zuschauer ist frei. hat

