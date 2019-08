Über Stem wird noch beraten

„Wir hängen in der Luft“. Andreas Hänssler, Vorsitzender der TSG Seckenheim, treibt die Ungeduld. Für ihn und seinen Verein geht es in punkto Ansiedlung auf dem Stem-Gelände zu langsam voran. Nachdem der Sportausschuss des Mannheimer Gemeinderats im April das Sportstättenkonzept der Verwaltung für den Vorort zustimmend zur Kenntnis genommen hat und der Verein im Juni ein Konzept vorlegte, hofft der Vereins-Chef auf weitere, schnelle Entwicklungsetappen.

Die Diskussionen werden schließlich schon viele Jahre geführt. „Wir bedienen das Thema seit 20 Jahren“, so Hänssler in einem Gespräch mit der Presse. Der TSG-Boss muss sich jedoch in Geduld üben. Wie der „MM“ auf Nachfrage beim zuständigen Dezernat erfuhr, ist das Stadium der Beratung noch nicht verlassen worden. Man stehe noch im Entscheidungsprozess, informierte das Amt.

Konzept mit drei Säulen

Bei der Sitzung im April hat Uwe Kaliske, Leiter des städtischen Fachbereichs für Sport und Freizeit, das Konzept vorgestellt. Es umfasst drei Säulen: 1. Die Übernahme der Bezirkssportanlage durch den Sportverein. 2. Die Übergabe von dessen bisheriger Otto-Bauder-Anlage an die Stadt Mannheim. 3. Die Ansiedlung der TSG auf dem Stem-Gelände. Direkt an der Autobahn 656, an Suebenheim angrenzend, befinden sich die Stem Barracks. Den westlichen Teil des drei Hektar großen Geländes soll die TSG sportlich nutzen können.

Angedacht ist eine Mehrzweckhalle mit Lehrschwimmbecken, eine Halle mit geöffneten Seiten (Kalthalle) sowie verschiedene kleinere Außensportfelder. Aktuell zählt der Verein 2600 Mitglieder, darunter 1500 Jugendliche unter 16 Jahren. 180 Angebote pro Woche werden von 140 Übungsleitern geleistet. Die 15 Abteilungen gehen ihrem Sport in den vier TSG-Sportstätten Schloss, Turnhalle, Studio Kaiserhof und Waldsportplatz nach. Weitere 14 Sportstätten sind angemietet. „Wir sind sehr gut aufgestellt“, blickt Hänssler auf funktionierende Abteilungen, um aber die „Baustelle Handball“ nicht zu verschweigen. Die HSG schrumpfte von 500 auf 200 Mitglieder, nennt der TSG-Boss alarmierende Zahlen.

Baustelle Handball

„Die einstige Handballhochburg ist unsichtbar geworden“, bedauert Hänssler. Das große Problem seien aktuell fehlende Betreuer. Man habe Mannschaften, aber kaum Ehrenamtliche, die sich für die Abteilung engagieren, führt der Vorstand aus. Dabei, so Hänssler, bräuchte man für eine höhere Wirtschaftlichkeit unbedingt mehr Mitglieder. Mit zusätzlichen Sportstätten auf dem Stem-Gelände glaubt die TSG mehr Sportler begrüßen zu können. „Wenn wir neue Sportarten anbieten wollen, dann brauchen wir neue Sportstätten“, hofft auch Geschäftsführer Florian Mannheim auf eine schnelle Ansiedlung im Stem-Gelände. Dann könnte auch eine Verlagerung stattfinden und beispielsweise die Turner mit ihren Geräten aus dem Schloss ausziehen. Der Bürger könnte das Schloss wieder als Versammlungsstätte nutzen, sieht Mannheim Vorteile.

Auf dem Stem-Gelände hofft Hänssler, auf 6000 bis 8000 Quadratmeter ein Sport- und Gesundheitszentrum etablieren zu können. Möglichst rasch halt. Sonst platzt am Ende in Seckenheim noch ein Geduldsfaden.

