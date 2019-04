Über viele Räume verstreut

Der Sängerbund 1865 hat den jahrelangen Mitgliederrückgang gestoppt. Das liegt unter anderem auch daran, dass sich wieder mehr junge Menschen für den Verein – besonders für die Karnevalsabteilung – interessieren und viele persönliche Initiativen den Sängerbund tragen. Die alte und neue Vorsitzende Daniela Petzinger bat bei der Hauptversammlung im Schlosslokal weiter darum, durch persönliche Ansprache für den Verein zu werben.

Dabei arbeitet der Verein derzeit unter erschwerten Bedingungen, pflegt gleichwohl eine erfolgreiche Mischung aus Tradition und Moderne. Aus Brandschutzgründen hatten die Sänger ihr angestammtes Domizil im Schloss verlassen müssen. Seitdem proben Kinder und Jugendliche sowie der junge Chor Flying Lips in Räumen der Heinrich-Vetter-Stiftung in Ilvesheim. Einige Gruppen der Musikgartenkinder sind im Lore-Marzenell-Saal des SV 98/07 untergekommen, die gemischte Chorgruppe Zeitlos übt ihre Lieder im Schützenhaus ein. Der Männerchor probt mit den Sängern des befreundeten Vereins Frohsinn in Friedrichsfeld, die Karnevalisten nutzen dagegen die Kerwescheuer von Inge und Karl Eder.

Daniela Petzinger hatte also viele Gründe, allen Akteuren und Förderern für die Unterstützung zu danken. Die zahlreichen Aktivitäten reichten von der Fahnenhissung der Zabbe am Neujahrstag über den Alfred-Blümmel-Ehrenorden, die Prunksitzung, den Seniorennachmittag, die Konzerte der Flying Lips und des Männerchors, Beteiligung an vielen Festen, Sängerreise, die Dienstjubiläen von Flying Lips-Leiterin Antje Geiter und von Männerdirigent Dietrich Edinger bis hin zu Weihnachtsparty und -feier.

Für den Männerchor gaben Jürgen Zink, für die Karnevalisten Zabbe Andreas Eder, für die Gruppe Zeitlos Jürgen Wohlfart und für Kinder- und Jugend- sowie junge Chorarbeit Veronika und Franziska Tilg Jahresberichte ab. Schriftführerin Sandra Di Guglielmo konstatierte einen stabilen Bestand von rund 230 Mitgliedern, ehe das Finanzteam Rene Taube und Natascha Adler erfreulich schwarze Zahlen, vorlegte. Die Wahlen verliefen ohne Überraschungen.

Zum Abschluss warf die Vorsitzende einen kurzen Blick auf das laufende Jahr, hob den 140. Geburtstag des Partnervereins Frohsinn Friedrichsfeld mit einem Festabend in der Lilli-Gräber-Halle hervor, nannte Straßen-, Sommer- und Musikgartenfest und drückte die Hoffnung aus, dass die Vorstandschaft wieder auf die engagierte Hilfe aus den Reihen des Vereins und darüber hinaus zählen könne. Die Hoffnung von der Stadt Mannheim Vereinsräume zur Verfügung gestellt bekommen, besteht indes weiter.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019