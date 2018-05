Unbekannter sucht Jugendtreff heim

Anzeige

In einen Jugendtreff in Seckenheim ist ein Unbekannter während des Pfingstwochenendes eingebrochen. Wie die Polizei erst gestern mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Freiburger Straße bereits zwischen Samstag, 3 Uhr, und Dienstag, 9.50 Uhr. Über ein Fenster gelangte der Täter in den Aufenthaltsraum und brach dort die Tür zum Büroraum auf. Dort machte er sich an einem Schrank zu schaffen und ließ aus diesem einen Safe mitgehen, den er aus der Verankerung riss. Draußen legte er den Stahlschrank auf einer Rasenfläche ab, öffnete ihn und nahm Bargeld in noch unbekannter Höhe mit. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Revier Ladenburg unter 06203/9305-0 oder mit dem Polizeiposten Seckenheim, Telefon 0621/48971 zu melden. red