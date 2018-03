Unter Drogen und Alkohol Auto gefahren

Anzeige

Unter Amphetamineinfluss und mit 1,3 Promille Alkohol im Blut ist ein 34-Jähriger am Sonntagmorgen in Seckenheim Auto gefahren. Kurz nach 6 Uhr wurde er am Steuer eines VW in der Rastatter Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Wie die Polizei gestern mitteilte, stellten die Beamten des Reviers Ladenburg während des Gesprächs bei dem Autofahrer Anzeichen fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Daraufhin wurde ihm ein Urintest angeboten, welchem er zustimmte.

Ohne Führerschein

Der Test sprach auf Amphetamine an. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,3 Promille. Deshalb musste er die Beamten zu einer Blutprobe mit aufs Polizeirevier begleiten. Hier stellte sich zu alledem noch heraus, dass der 34-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Er muss nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. red/pol