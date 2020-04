Vandalismus in Kirche

Die Kirche der Erlösergemeinde im Mannheimer Stadtteil Seckenheim wird wegen Diebstahl und Vandalismus wochentags vorerst geschlossen bleiben. Das bestätigte Pfarrer Helmut Krüger auf Anfrage. An diesem Sonntag soll das Gotteshaus allerdings geöffnet sein, das gilt auch für die folgenden Sonntage.

Die Kirche war zunächst tagsüber auch unter der Woche offen gehalten worden, um während der Corona-Pandemie den Menschen Trost und Ruhe zu spenden. Allerdings wurde in der vergangenen Woche laut Pfarrer Krüger Geld gestohlen. Zudem wurden Schränke durchwühlt und Musikinstrumente zerstört. Eine Box, in der Mobiltelefone abgelegt werden können, um wiederverwertet zu werden, wurde leer geräumt. Darüber hinaus wurden Teile der Sound-Anlage gestohlen. Krüger gab den Schaden mit rund 1000 Euro an. Die Gemeinde überlege jetzt, wie man eingeschränkte Öffnungszeiten der Kirche anbieten könne, so Krüger. tge/hat

