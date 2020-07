Verein fühlt sich von der Stadt übergangen

„Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 12.5.2020 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 63.33 ‘Otto Bauder-Anlage‘ beschlossen“ – so lautete die Veröffentlichung im Mannheimer Amtsblatt Ende Juni diesen Jahres. Die Bebauung des Geländes im Ortskern ist Teil der sogenannten Sportstättenkonzeption Seckenheim. Demnach zieht der SV auf die Bezirkssportanlage und gibt sein Gelände, die Otto-Bauder-Anlage, an die Stadt, die es für Wohnungsbau nutzt.

Doch noch hat der SV 1898/1907 für dieses Areal einen gültigen Pachtvertrag. Die bereits in der Amtszeit des Mitte 2019 verstorbenen SV-Vorsitzenden Ralph Waibel vor über drei Jahren angelaufenen Gespräche über den Grundstückstausch sind ins Stocken geraten.

Wie jetzt bei der Hauptversammlung des Vereins von Vorstand Bernhard Erbacher beklagt wurde, fühlt sich der SV als „Spielball der Fachabteilungen der Stadt“: „Es steht das Vertrauen in die Zusagen der Stadt auf dem Spiel“, formulierte in der Diskussion ein Mitglied.

Denn laut Erbacher hat der Verein beispielsweise den städtischen Vertragsentwurf mit Anmerkungen bereits im März an die Verwaltung zurückgegeben und seither von ihr nichts mehr gehört – bis man die eingangs erwähnte Notiz über den Aufstellungsbeschluss gelesen habe.

Schuldenfreier Abschluss

Um nun dem Vorstand klare Vorgaben mitzugeben, forderte die Mitgliederversammlung eine vertragliche Fixierung mit der Stadt – sowohl zum finanziellen Ausgleich als auch zu dem damit verbundenen Sportstättentausch bis Jahresende 2020 – damit die auf der BSA erforderlichen Ertüchtigungen 2021 durchgeführt werden können.

Bevor dieses Hauptthema des Abends abgehandelt wurde, hatten Erbacher und sein Stellvertreter Wilfried Pfliegensdörfer die Mitglieder in dem nach Corona-Regeln voll besetzten Vereinshaus begrüßt. Erbacher berichtete über das erfolgreiche Jahr 2019, das der Verein schuldenfrei abschloss, wie Revisor Hans Benzinger bestätigte. Dazu habe auch die von der MVV verschobene, aber weiterhin nötige Heizungssanierung „beigetragen“.

Sportlich konnte man ebenso zufrieden sein, wie die Berichte der Abteilungen Turnen, Leichtathletik (mit Baden-Württemberg-Meister Stefano Lo Ricco), Fußball, Badminton und Basketball zeigten. Auch Tennis, Hip-Hop, Kickboxen und Yoga werden im SV angeboten. Erbacher dankte seinen Mitgliedern: Niemand sei wegen der Corona-Pause ausgetreten. Der Vorstand hofft nun für das laufende Jahr, dass sich die Übungs- und Trainingsstunden wieder einspielen und es zu keinem weiteren Lockdown kommt.

Mitgliederehrung: Hela Scheffski (40 Jahre Mitglied), Gudrun Holderbach und Eduard Heller (beide 50 Jahre), Ehrenvorstand Josef „Seppl“ Dausch, Helmut Wolf und Heinrich Pfeifer (alle 70 Jahre) und Ex-Vorstand Egon Benzinger (75 Jahre) konnten die Ehrung persönlich entgegen nehmen. Peter Deimel (60), Ingrid Pfliegensdörfer und Franziska Schwarz (beide 40 Jahre Mitglied) erhalten die Urkunde zugestellt.

Da in diesem Jahr keine Neuwahlen anstanden, besteht der Vorstand des Sportvereins weiterhin aus Bernhard Erbacher, Wilfried Pliegensdörfer, Claudia Elißer, Michael Greulich, Andreas Bosch und Roland Seubert.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.07.2020