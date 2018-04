Vereinschef Waibel will „eigenen Weg“

Anzeige

Im vergangenen Jahr hatte die Versammlung des Sportvereins 1898/07 einstimmig dem Vorstand den Auftrag zur Übernahme der Bezirkssportanlage als vereinseigene Trainingsstätte erteilt. Zusammen mit der TSG wollte der SV das Sportstättenkonzept kurzfristig umsetzen. Doch nun möchte die TSG eine „große“ Lösung, die dem SV zu lange dauert. „Wir müssen unseren eigenen Weg gehen“, so die Vorstände Ralph Waibel und Bernhard Fischer.

„Ziel ist es, schnellstens eine vernünftige Anlage als Trainingsstätte zu bekommen“, betonten die beiden. „Für uns gilt der verabredete Weg, wir bleiben bei unserem Vorhaben“, so Waibel angesichts der unterschiedlichen Ansichten zwischen den beiden Seckenheimer Sportvereinen. Von dem anwesenden TSG-Vorstand Karsten Bönisch wünschte sich Waibel auch, dass der Fußball wieder an den SV 98/07 zurückgeführt wird.

Gesprächsangebot an Kritiker

„Die Übernahme der Bezirkssportanlage ist eine Jahrhundertchance“, so Waibel. Mit den Anliegern, die ein Verkehrschaos im Hunsrück befürchten, will er in die Diskussion gehen. Allerdings gebe es für die Sportler keine Notwendigkeit, über den Sommerdamm zur Sportstätte zu fahren. „Ein Fußweg an der RNV-Haltestelle Pforzheimer Straße ist vorhanden.“ Es müssten nur Parkplätze in der Nähe des Übergangs an der Seckenheimer Hauptstraße ausgewiesen werden.