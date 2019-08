Versuchter Einbruch

Ein bislang Unbekannter hat versucht, in die Sporthalle der TSG Seckenheim einzubrechen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erfolgte die Tat zwischen Sonntag, 17 Uhr und Dienstag, 9 Uhr. Um auf das Gelände zu gelangen, kletterte der Täter über ein Tor und hebelte an der Sporthalle das Fenster zur Umkleidekabine auf. Derzeit ist unklar, ob der Unbekannte die Umkleide betreten hatte. In die Sporthalle war er allerdings nicht gelangt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9 30 50 oder dem Polizeiposten Seckenheim unter Telefon 0621/4 89 71 in Verbindung zu setzen. red/pol

