Vertrauen verloren

Die Vollsperrung der Rastatter Straße in Seckenheim wegen eines Baukrans, der einfach nicht weicht – sie entwickelt sich allmählich zur Groteske. Doch jedem bleibt das Lachen schnell im Halse stecken – angesichts der Beschwernisse, die das Ganze für die Betroffenen mit sich bringt.

Um es deutlich zu sagen: An-lass des Ärgers ist nicht, dass ein privater Investor ein Wohnhaus baut. Für solch ein Projekt muss ein Kran gestellt werden. Und das ist nur in der Rastatter Straße möglich, weil in der Hauptstraße, an welcher der Neubau eigentlich liegt, die Straßenbahn fährt. Ihre Blockade kann erst recht keiner wollen, auch die Kritiker nicht.

Was die Bürger stört, ist auch nicht primär, dass die Sperrung schon lange währt. Bei jedem Bauprojekt, auch privaten, kann es zu Verzögerungen kommen – wobei die viermalige Verschiebung des Endtermins ein Jahr lang schon nicht alltäglich ist.

„Aber nu fang‘n wa gleich an“

Es sind die ständig wechselnden Begründungen und die wiederholten, aber nicht eingehaltenen Ankündigungen der Stadt für einen Abschlusstermin, welche die Anwohner nerven. Die jüngste Einlassung der Verwaltung, jetzt müsse nur noch die Bodendecke betoniert werden, dann sei aber bald alles fertig, erinnert an die berühmte Moritat eines Berliner Bauarbeiters mit dem Refrain „Aber nu fang‘n wa gleich an“.

Dies alles geht nicht mit dem Bauherrn heim, sondern mit der Stadt. Sie ist der Ansprechpartner der Bürger. Sie genehmigt die Sperrung. Sie nennt Termine, die nicht eingehalten werden. Es ist nicht gut, wenn Bürger solchen Angaben nicht mehr vertrauen.

Hinzu kommt die Informationspolitik der Verwaltung. Sie ist unbefriedigend, wie nicht nur die Bürger, sondern auch Stadträte kritisieren. Unmittelbare Information und direkte Kontaktaufnahme mit den Anwohnern finden kaum statt. Insofern ist die Idee einer irgendwie gearteten „Wiedergutmachung“ durch Bauherrn und/oder Stadt nach Ende der Arbeiten nicht schlecht.

Doch das Wichtigste: Die Sperrung muss nun erst einmal so bald wie möglich enden. Und die Stadt dafür das ihr Mögliche tun.

