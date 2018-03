Viele Informationen und Kunst zum Anfassen

Anzeige

Von den Konrektoren Elke Welle und Stephan Meinzer persönlich an den beiden Eingängen begrüßt, wurden die Eltern zunächst mit Informationen über den Kennenlerntag versorgt, ehe Rektor Jauernig im Mehrzwecksaal die Grund- und Vorzüge seiner Schule vortrug, und da hatte er einige Pfeile im Köcher.

So geht es der Seckenheimschule um kulturelle Bildung, um die Entwicklung der Schülerpersönlichkeit, um das Erreichen einer Ausbildungsreife, zu lernen sozial miteinander umzugehen, um die Förderung von Kompetenzen, auch um praktische Aspekte, etwa bei einer Werkstattwoche, um weitere Hilfen zur Berufswahl und Berufsorientierung durch Partnerschaften mit Unternahmen aus verschiedenen Bereichen.

Es gibt kostenfreie Nachhilfeangebote, zahlreiche Arbeitsgemeinschaften wie Klettern, Schulband, Schulgarten, Theater, Streitschlichtung, Schulsanitäter, Lerncoaching, einen französisch-englischen Schüleraustausch und weitere Kurse. Jauernig zeigte auf, welchen Weg ein Schüler auch von der Werkreal- und Realschule aus weiter gehen kann, denn da gibt es für interessierte und fleißige Schüler keine Grenzen, aber ganz viele Chancen.

Abwechslungsreiches Programm

Eltern, denen nach diesem Informationsvortrag noch nicht klar war, warum ihre Kinder ab der fünften Klasse in Seckenheim gut aufgehoben sind, die konnten sich über alle Besonderheiten zu den Bildungsgängen Werkreal- und Realschule eingehend und ungestört aufklären lassen, denn für die „neuen“ Schüler gab es von Schülern und Pädagogen ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm in den verschiedenen Räumen und in der Schulturnhalle. Natürlich bestand nicht nur für die potenziellen Neuschüler die Gelegenheit, das Schulhaus zu besichtigen.

Hier gab es Kunst zum Anfassen, da duftete der Kaffee, dort gab Muffins, Crepes oder Waffeln, Obstspieße und Gemüsedips oder heiße Würstchen. Kinder konnten einen Globus basteln, die Wunderwelt der Mikroskopie oder Musik entdecken und schon ein wenig davon mitbekommen, wie sich die Schule im lokalen Ortsleben einbringt, bei Straßen- und Schulfesten, beim Adventsmarkt oder bei der Kerwe.

Es waren einige hundert Gäste, die in das historische Haus mit moderner Einrichtung kamen, um sich vor Ort davon zu überzeugen, dass die Seckenheimschule weit mehr als prima Kuchen zu bieten hat. Was beim „Tag der offenen Tür“ alles geboten wurde, um die Schüler zu motivieren und zur interessierten Teilnahme am Unterricht und darüber hinaus in Seckenheim zu bewegen, das war schon bemerkenswert und von viel Engagement getragen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.03.2018