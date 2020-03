Vielfältig aktiv

Am Samstag, 7. März, kann Ernst Winkler seinen 90. Geburtstag feiern. Der einst vielfältig aktive Seckenheimer kann seinen Geburtstag wohlbehütet im Horst-Schroff-SeniorenPflegeZentrum (SPZ) zusammen mit Ehefrau Lotte erleben. Winkler, 1930 geboren, führte ein abwechslungsreiches Leben, besonders im Sport und zuletzt im Sozialbereich. Immer diente er dabei auch anderen Menschen.

Schon mit elf Jahren war er Turner beim „Jahn“, doch dabei blieb es nicht. Er spielte auch Fußball, war bald Auswahlspieler der zwölfjährigen Schüler in Mannheim. Wie bei vielen Kameraden, so zerstörte der Krieg die „normale“ schulische Entwicklung. Ernst erlernte nach dem Krieg den Schneiderberuf und trat 1956 für zehn Jahre der neu formierten Bundesmarine bei. Danach absolvierte er in München die Meisterprüfung im Damen- und Herrenschneiderhandwerk, bildete sich zum Bekleidungstechniker fort und war beruflich in der Schweiz und in Südkorea unterwegs. Im Ausland knüpfte er Verbindungen, die er im Seckenheimer Sport einbrachte. Er legte die A- und B-Trainerlizenz im Fußball ab, betreute viele aktive Teams und Jugendmannschaften und darunter die E-Schüler des SV 98/07, die er zur Badischen Hallenmeisterschaft führte. Winkler war dabei, als die Sportkegelabteilung des SV 98/07 gegründet wurde und nahm von 1985 bis 1990 jeweils an Deutschen Kegelmeisterschaften teil. 1992 holte er mit 468 Holz bei 100 Wurf die Stadtmeisterschaft in Mannheim. Auch für die Versehrtenkegelgruppe der Quadratestadt ging Winkler an den Start, was ihm Urkunde und Medaille des Badischen Behindertensportverbandes einbrachte. Winkler war selbst sehr engagiert, aber auch seine Kinder machten ihm Freude, der Sohn bei Ministranten und Fußballern, die Tochter als Prinzessin der „Zabbe“.

Goldene Ehrennadel des VdK

Winkler trat 1982 dem Sozialverband VdK bei, übernahm sechs Jahre später zunächst den Posten des stellvertretenden und dann 1990 den des ersten Vorsitzenden. Dass der VdK als großer Sozialverband Menschen in sozialen und gesundheitlichen Fragen beratend helfen kann, das sagte ihm zu. Dem entsprechend engagierte er sich auch. Die Zahl der Seckenheimer VdK-Mitglieder wuchs auf über 300. Viel Zuspruch fanden die noch heute üblichen Monatstreffen. Lohn für diesen ehrenamtlichen Einsatz waren silberne und goldene Ehrennadel des VdK Deutschland. Aus gesundheitlichen Gründen musste er das Amt bereits vor 15 Jahren abgeben, er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Ernst Winkler kann mit Ehefrau Lore gemeinsam, gut versorgt und betreut, seinen Ehrentag erleben. Neben den Familienangehörigen gratulieren auch die Pfleger und Betreuer um Dagmar Hinterberger, der Leiterin der SPZ Seckenheim. hat

