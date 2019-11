Volkstrauertag: Stadtteile erstmals ohne Feierstunden

Unverständnis, ja Aufregung in Seckenheim und Friedrichsfeld: Erstmals seit Jahrzehnten wird es zum bundesweiten Volkstrauertag am Sonntag in diesen beiden Mannheimer Stadtteilen keine der traditionsreichen Gedenkveranstaltungen geben. Grund: Die Bürgerdienste der Stadt organisieren sie nicht mehr, Vereine wollen nicht einspringen.

Seit 1952 wird in ganz Deutschland jeweils am zweiten Sonntag vor dem ersten Advent als „Volkstrauertag“ der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. In jeder Gemeinde, in Großstädten in den einzelnen Ortsteilen, findet dazu eine Feierstunde statt.

Organisiert werden die Veranstaltungen in den Gemeinden von den Bürgermeisterämtern, in den Mannheimer Stadtteilen unterschiedlich. Auf der Rheinau und in Neckarau erledigen dies traditionell die Dachorganisationen der Vereine. In Seckenheim und Friedrichsfeld bestritten die Vereine zwar das Programm, die Organisation übernahmen jedoch die Bürgerdienste – bis vor zwei Jahren: Am 20. Juni 2017 informierte der damalige Bürgerserviceleiter für Seckenheim und Friedrichsfeld, Stephan Frauenkron, die Vereine, „dass wir Bezirksleiter nicht mehr für die Organisation Sorge tragen sollen.“

Vorgabe aus dem Rathaus

„Es gab eine gesamtstädtische Vorgabe im Rahmen der SHM (Strategische Haushaltskonsolidierung Mannheim), dass sich die Bürgerdienste aus der Organisation des Volkstrauertages zurückziehen“, erläutert Andrea Anslinger vom zuständigen Dezernat V der Stadt Mannheim am Dienstag dem „MM“.

2017 und 2018 kamen dennoch auch in Seckenheim und Friedrichsfeld derartige Veranstaltungen zu Stande – dank Unterstützung durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, durch einzelne Vereine, die Freiwillige Feuerwehr. Doch auf Dauer konnten weder der Volksbund noch einzelne Vereine die Veranstaltungen alleine schultern. Für kommenden Sonntag fallen sie aus.

Die Stadt verweist gerne auf das Beispiel Rheinau, wo der Dachverband der Vereine die Feier organisiert. „Mit der IG wurde nie über ein Einspringen und meines Wissens auch nicht mit den Kirchen und den ortsansässigen politischen Mandatsträgern gesprochen“, reagiert Jürgen Zink, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine und Organisationen: „Aus diesem Grund haben wir uns eigentlich auch nicht zu erklären, warum wir die Organisation dieser städtischen Veranstaltung nicht übernehmen“, weist er das Ansinnen mit spürbarem Unverständnis zurück.

„Zuerst erfolgte der Rückzug bei der Durchführung des Seckenheimer Bürger-Neujahrsempfangs, einer unserer Meinung ganz wichtigen Veranstaltung für das Gemeinschaftsleben innerhalb Seckenheims“, erinnert Zink: „Hier sind wir bereits mit unserem IG-Team eingesprungen. Kurze Zeit später wurden wir lapidar informiert, dass man nicht mehr für die Organisation des Volkstrauertages Sorge tragen wird.“

Irgendwann sei es eben zu viel, argumentiert Zink: „Wir stemmen schon jetzt sechs Großveranstaltungen.“ So sah es auch die Mitgliederversammlung, auf der das Thema entschieden wurde – nämlich, die Trägerschaft nicht zu übernehmen.

Die jetzige Situation findet Zink „beschämend“ – „beschämend aber nicht für die IG Seckenheim und nicht für die Seckenheimer Vereine, die diese Veranstaltung seit über 60 Jahren mitgestaltet und sich finanziell eingebracht haben.“

„Nie angefragt“

Ähnlich äußert sich die Interessengemeinschaft der Friedrichsfelder Vereine (IGF). „Ein klärendes Gespräch gab es nie“, beklagt deren Vorsitzender Reinhard Schatz: „Auch wurde nie bei der IGF angefragt, ob wir diese Veranstaltung organisieren. Es wurde wohl einfach stillschweigend angenommen, dass sich jemand darum kümmert.“

Auch Schatz weist darauf hin, dass die Ehrenamtlichen ohnehin schon viele Aufgaben im Stadtteil übernehmen, demnächst etwa wieder die Finanzierung der Aufstellung der zentralen Weihnachtstanne und des Stroms für die Weihnachtsbeleuchtung. „Den Schwarzen Peter für den Ausfall des Gedenktages zum Volkstrauertag nehmen wir aber nicht an“, macht Schatz klar.

Schützenhilfe erfolgt aus der Politik: „Was sollen die Ehrenamtlichen noch leisten?“, fragt Stadträtin Marianne Seitz: „Die Stadt zieht sich einfach aus der Verantwortung zurück.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019