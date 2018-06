Volle Festmeile bei bestem Wetter

Anzeige

Das große Seckenheimer Straßenfest könne sich auch bei der 42. Auflage auf die Unterstützung durch die Anwohner des „Hunsrück“ verlassen – und ebenso auf seine Protagonisten. „Aber ohne die Förderung durch etliche Unterstützer und auch den Bezirksbeirat wäre die Kostenlast nicht zu stemmen“, sagte Jürgen Zink bei der Eröffnung. „Dieses Fest ist ein großartiger Beleg dafür, was wir in Seckenheim – einig und verantwortungsbewusst – als Gemeinschaft zu leisten imstande sind“, so der Vorsitzende der IG Seckenheimer Vereine und Organisationen.

Die Festmeile in Seckenheims ältestem Ortsteil begann am Rathaus und endete am Sommerdamm. Sie wurde einmal mehr zum Treffpunkt für Jung und Alt. Zeitweise war kaum noch ein Durchkommen – und das bei bestem Wetter.

„Ehrenamt nicht behindern“

Für das stimmungsvolle Ambiente sorgten nicht nur die gut aufgelegten Gäste und Flohmarkt-Händler. Als Magnete wirkten die Domizile in Höfen, Scheunen und Gärten der kleineren Organisationen und der größeren Seckenheimer Vereine. Dazu gehörten etwa Mannheims zweitgrößter Sportverein, der TSG um Andreas Hänssler und Regina Kasper, der SV mit Stadtrat Ralph Waibel und Bernd Erbacher, der Sängerbund um Daniela Petzinger und Andreas Eder oder die Gartenfreunde um Rolf Krüger am Wörthel.