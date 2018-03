Von allen Sünden reingewaschen

Anzeige

Zwei Tage nach Aschermittwoch war auch für das Prinzenpaar Angelina I. und Alexander II. Schluss mit lustig. Das Jubiläumsprinzenpaar der Zabbe tauschte die große Robe gegen den weiß-rot geringelten Badedress, um sich beim Heringsessen in der Scheune von Ehrensenator und Prinzen-Opa Karl Eder von allen Sünden reinwaschen zu lassen. Auch den beim Neujahrsempfang von Bezirksbürgerdienstleiter Stephan Frauenkron eingeforderten Rathausschlüssel mussten die Hoheiten wieder abliefern. „Ihr habt uns erheitert und gut unterhalten. Wir sehen uns beim nächsten Neujahrsempfang wieder“, stellte Frauenkron in Aussicht, der der Zabbe bei der nächsten, dann sehr langen Kampagne erneut die Amtsgeschäfte überlassen will. Die so Gelobten strotzten vor Selbstbewusstsein. „Wir sind überall mit Glanz und Gloria eingezogen und brauchen uns weder vor Feuerio noch vor Fröhlich Pfalz verstecken“, meinte Präsident Andreas Eder voller Stolz.

Im 70. Geburtstagsjahr der Karnevalsabteilung des Sängerbundes habe man mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren eine Prunksitzung organisieren können, „die ihresgleichen sucht“. Das junge Prinzenpaar und der Elferrat hätten sich als dynamisch und feierfreudig erwiesen. „Hauptsache, es war Party“, fasst Eder zusammen, der die kurze aber knackige Kampagne schlaglichtartig in gereimten Worten in Erinnerung rief. Zum guten Gelingen hätten auch die Familien der Tollitäten beigetragen, die die Zabbe in vielerlei Hinsicht unterstützt haben. Auch den Hering hatten sie spendiert. Da Zabbe-Ehrenpräsident Gerhard Adler und seine Frau, Ehrensenatorin Birgit Adler, die Getränke übernahmen, konnte der Erlös des Abends direkt ins Spendenprojekt der Kampagne fließen, womit die Jugendarbeit im Sängerbund unterstützt werden soll.

Angelina Jungkind und Alexander Schulz fiel der Abschied sichtlich schwer. Die letzten Ahois erklangen in Moll, wurden wehmütig hingehaucht statt lustvoll geschmettert. Doch schnell sollte der Frohsinn wieder die Oberhand gewinnen. Die Reinwaschung der Regenten geriet sehr zur Freude der vielen Gäste zu einer feucht-fröhlichen Angelegenheit. Während die Elferräte die junge Lieblichkeit von ihren Sünden rein wuschen, schrubbten die Elferratsfrauen energisch den Prinzen. In der Wanne thronend und mit Badehäubchen statt Krone ausgestattet, ließen beide die Prozedur lachend und gut gelaunt über sich ergehen. Gut gestärkt waren sie allemal, denn die von Prinzenmutter Rosi Eder zubereiteten Matjesheringe mundeten allen prima.