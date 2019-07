Von Ausleihstelle zum Ort der Begegnung

„Ob Literatur von Astrid Lindgren oder Ausführungen zu der Entwicklung der politischen Parteien in Seckenheim; wir sind mit unseren Veranstaltungen breit aufgestellt und können so immer wieder die unterschiedlichsten Besuchergruppen in der Bücherei begrüßen. Insgesamt fanden unsere Veranstaltungen und Aktivitäten für Erwachsene und Kinder auch 2018 wieder großen Zuspruch.“ So blickte Vorsitzende Petra Fenske-Weise in ihrem Geschäftsbericht bei der Hauptversammlung des Freundeskreises der Bücherei im Alten Rathaus zufrieden auf das abgelaufene Vereinsjahr zurück.

Neben Literaturvorträgen, gerne auch musikalisch umrahmt, wie beim „Krimi con Cello“, Bilderbuchkino für Kinder oder Kunstführungen, beteiligten sich die Büchereifreunde auch mit Bücherflohmärkten am Straßenfest, an der Kerwe sowie am Adventsfenster. Sie nahmen also sehr aktiv am Seckenheimer Vereinsleben teil. Außerdem unterstützen Ehrenamtliche den Bibliotheksbetrieb. Das ist ein Dankeschön wert. So folgten die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Zweigstelle der Einladung zum „Dankeschön-Abend“. Sehr gut angenommen wurde zudem das neue Veranstaltungsformat eines Kunstfrühstücks in der Mannheimer Kunsthalle, berichtete die Vorsitzende weiter.

Mit den Erlösen aus diesen Aktivitäten unterstützt der Freundeskreis die Seckenheimer Bibliothek bei der Anschaffung neuer Medien und hilft mit eigenen Veranstaltungen, die Zweigstelle aufrecht zu erhalten und nicht nur das Ausleihangebot zu ermöglichen. Entsprechend freuten sich die Anwesenden sehr, dass die Entwicklung der „Seckenheimer Bücherei“, von einer reinen Ausleihstelle hin zu einem Ort der Begegnung, an dem sich Erwachsene und Kinder gerne treffen und verweilen, entwickelt. Dies verdeutlichten nicht zuletzt die von der Leiterin der im Seckenheimer Rathaus untergerachten Bücherei, Michaela Wagner, zusammengestellten Besucher-, Ausleih- und Veranstaltungszahlen.

Schatzmeisterin Anja Neureuther legte sodann ihren Kassenbericht vor, zu dem die Kassenprüfer Peter Hurst und Lars Kunitsch keinerlei Beanstandungen hatten, so dass der Vorstand einstimmig entlastet wurde. Bei den Neuwahlen wurden sowohl Petra Fenske-Weise (Vorsitzende) als auch Jutta Schabacker (stellvertretende Vorsitzende), Anja Neureuther (Schatzmeisterin) und Bettina Link (Schriftführerin) in ihren Ämtern bestätigt. Revisoren bleiben Peter Hurst und Lars Kunitsch.

Als Beisitzer wurden Marianne Bosch, Regina Eichler-Walter, Birgit Dressler, Gabriele Schüle, Dagmar Thome, Martina Waibel, Hannelore Weiland-Volz und Gertrud Windolph gewählt. Sie alle sorgen dafür, dass Literatur in Seckenheim eine Heimat hat. hat

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019