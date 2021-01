Von hinten an den Kopf geschlagen

Am Montag gegen 22.20 Uhr hat in der Rohrlachstraße in Seckenheim ein 41-jähriger Mann einem 30-jährigen Kontrahenten in einem Streit von hinten auf den Kopf geschlagen, nachdem das Opfer beim Öffnen seiner Autotür das nebenan geparkte Auto leicht touchierte und dadurch beschädigte.

Nach Angaben der Beteiligten soll es nach der Beschädigung an dem Fahrzeug zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, in dessen Verlauf der 41-jährige Täter von hinten an sein Opfer herantrat und diesem gegen den Kopf schlug. Ein Rettungswagen musste den 30-jährigen Mann versorgen. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig. pol/sko

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021