Von Schafen, Krieg und Freiheit

Ein Abend wie ein Spaziergang durch die Toskana und am Mittelmeer entlang, den erlebten die Gäste des zweiten italienischen Abends der Grünen Liste Schriesheim. Nachdem Rezitator Reinhold Joppich, Mario Di Leo und Luca Di Leo im vergangenen Jahr einen Abend ganz der Liebe gewidmet hatten, gastierten sie nun mit ihrem Programm „Viva la Libertà!“ in Majers Weinscheuer. Diese war voll besetzt, denn das Trio hatte sich bereits rumgesprochen. „Die Atmosphäre hier ist toll. Es gibt leckeres Essen, schöne Musik und ein bisschen Literatur, was will man mehr?“, schwärmte ein Gast.

Der einstige Wahl-Römer Reinhold Joppich tritt seit rund dreißig Jahren gemeinsam mit seinem Freund Mario Di Leo auf – seit kurzem ist mit dessen Sohn Luca, aus dem musikalisch-literarischen Duo ein Trio geworden. Ein echter Gewinn, denn der jungen Nürnberger Musikstudenten Luca bereichert die musikalische Bandbreite durch sein talentiertes Spiel an der Gitarre.

Sizilianische Geschichte

Auftakt der Lesung bildete ein Auszug aus dem autobiographischen Werk „Notausgang“ des Schriftstellers Ignazio Silone über dessen Kindheit in den Abruzzen und die ersten freien Wahlen in Italien vor über 100 Jahren. Es folgte eine bizarr-absurde sizilianische Geschichte von Andrea Camilleri zur Zeit des Mussolini-Faschismus und des spanischen Bürgerkrieges. Die Handlung so schräg wie witzig: Ein Arzt soll einen russischen Soldaten auf Seebehandeln, hat aber solche Probleme mit Seekrankheit, dass er einen Freund bittet sich als Arzt auszugeben, was zu vielen Missverständnissen und einem großen Skandal führt. Seine lebendige Art die Geschichten zu erzählen, machen Reinhold Joppich zu einem Vorleser, den wir uns alle als Kinder gewünscht hätten. Durch seinen Einsatz von Stimme und Betonung schaffte er es nämlich, lebendige Bilder in den Köpfen seiner Zuhörer entstehen zu lassen.