Vorfahrt missachtet

Zwei Pkw sind am vergangenen Montag an der Kreuzung Suebenheimer Allee/Innerer Heckweg in Seckenheim kollidiert. Nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei fuhr gegen 14.45 Uhr ein 72-Jähriger mit seinem VW vom Inneren Heckweg in die Suebenheimer Allee ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Chevrolets, der von links kommend die Suebenheimer Allee kreuzte. Daraufhin kollidierten die beiden Wagen. Beim Aufprall wurden sowohl der Fahrer des VW als auch der Fahrer und die Beifahrerin des Chevrolet leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, was Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte. red/pol

