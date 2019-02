Vorsitzender Hänssler wirbt für Sportzentrum

Es ist eine eigenartige Konstellation, die der Vorstand der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Seckenheim in der Hauptversammlung des Vereins vorstellte. Einerseits wird von einem funktionierenden Großverein mit mehr als 2500 Mitgliedern berichtet. Andererseits beklagt das Führungstrio ungenügende, weit auseinander liegende Sportstätten, die zu Wettbewerbs- oder Trainingszwecken im ganzen Süden und Südosten verstreut sind, da die Kapazität der in Seckenheim zur Verfügung stehenden Hallen nicht ausreicht. „Es gibt noch viele Menschen, die wir mit leistungs- und gesundheitssportlichen Angeboten versorgen könnten, wenn denn die räumlichen Voraussetzungen gegeben wären“, so Andreas Hänssler. Daher warb denn auch der TSG-Vorsitzende für den Bau eines Sportzentrums mit Turnhalle beim Schützenhaus, das er, ebenso wie später Stadträtin Marianne Seitz, als beste Lösung bezeichnete.

Ehrenamtliche willkommen

Ungewöhnlich: Andreas Hänssler ließ als Motiv seines Engagements das Lied: „Was keiner wagt…“ einspielen und begründete damit seine Verpflichtung gegenüber den Vereins- und Noch-Nicht-Vereinsmitgliedern für Sport und Gesundheit möglichst optimale Bedingungen zu schaffen. Dabei nahm er die Stadtspitze, die Stadtverwaltung, den Gemeinde- und den Bezirksbeirat nicht aus der Verantwortung sich für das Wohl der Bürger pflichtbewusst einzusetzen.

Ralph Waibel, Stadtrat und Vorsitzender des SV Seckenheim sprach die Hoffnung aus, dass der Sportausschuss des Gemeinderates dazu im April ein klares, positives Signal gibt. Die TSG jedenfalls tut unbeirrt, was sie kann, bietet, wie von Waibel bestätigt, ein beachtliches haupt- und ehrenamtliches Team auf und sorgt sich, auch bei Kooperationen mit anderen Vereinen, insbesondere für den Kinder- und Jugendbereich. „Weitere Ehrenamtliche, auch wenn sie nur bei einem begrenzten Projekt mitarbeiten möchten, sind stets sehr willkommen“, so dazu Hänssler.

Grundlage für den Erfolg der TSG ist die Tradition mit vielen Ur-Mitgliedern, die aus den einst getrennten Vereinen TB „Jahn“ 99 und Turnverein 98 heute vereint in der „Turnhalle“ eine TSG bilden. Einer der Fusionsväter fehlt aber, Alfred Heierling. An den vor wenigen Wochen verstorbenen TSG-Ehrenvorsitzenden wird schweigend erinnert.

Dann legt Hänssler dar, wie engagiert der Verein beziehungsweise die ihn tragenden Mitglieder sind. Für die Vereinszeitschrift wurden Rolf Schmich und Norbert Hörn verabschiedet, Nina Wellenreuther, Martina Muschelknautz, Sigi Schulze sowie Daniela Bühler übernehmen und Eva Götz kümmert sich um die sozialen Medien.

Karsten Bönisch erläutert die Bauerhaltungsmaßnahmen und TSG-Geschäftsführer Florian Mannheim legt die Zahlen des vergangenen und des laufenden Jahres, mit einem Volumen von rund 800 000 Euro, vor. Die Bilanz 2018 haben Hartmut Welker und Gerd Olbert geprüft, der Gesamtvorstand wird ohne Gegenstimme von Wolfgang Bauer entlastet. Die beantragte stufenweise, moderate Beitragsanpassung wird akzeptiert, muss aber eine Gegenstimme hinnehmen.

Ohne Gegenstimme wird Regina Kasper als drittes Vorstandsmitglied neben Bönisch und Hänssler bestätigt und Michael Wunderak soll mit Volker Weikum die nächsten beiden Jahre als Revisoren agieren. Einstimmig erfolgt dann auch die von Jürgen Herter beantragte Ernennung von Regina Kasper und Marianne Seitz zu Ehrenmitgliedern. hat

