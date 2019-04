Vorstand im Amt bestätigt

Die Seckenheimer Landfrauen setzen auf Kontinuität. Das bewährte Vorstandsteam um Landfrauenchefin Karin Michl wurde einstimmig wiedergewählt. Nur der Kassiererposten konnte nicht mehr besetzt werden, diese Aufgabe übernehmen die Vorstandsmitglieder.

Die im Amt bestätigte Vorsitzende gab einen Überblick über die zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten. Das Angebot reichte vom Kochen mit Irmtraud Seitz über interessante Vorträge, Lesungen und Themenabende über Entspannung und Gesundheit. Neben dem Besuch des Marchivums Mannheim und des Botanischen Gartens Heidelberg fand auch eine Mehrtagesfahrt ins Ruhrgebiet statt. Auch das Adventsliedersingen und die Adventsfeier hatten regen Zulauf, denn die derzeit 114 Seckenheimer Landfrauen – das Durchschnittsalter beträgt über siebzig Jahre – pflegen gerne das gesellige Miteinander. Im vergangenen Jahr kamen acht neue Mitglieder dazu. Das Jahresprogramm findet auch Interesse bei Gästen. Das Frauenfrühstück mit Vortrag stieß mit 125 Teilnehmerinnen gar an seine Kapazitätsgrenze.

Zum SWR-Hörerfest boten die Damen wieder selbst gebackene Kuchen an. „Das spült immer ein schöner Ertrag in die Landfrauenkasse“, zeigte sich die Vorsitzende hocherfreut. Auch das Angebot von Marmelade und selbst gemachten Leckereien am Seckenheimer Straßenfest werde gerne angenommen, so Michl.

Annette Eichmeier ergänzt Team

Schatzmeisterin Inge Baier-Freud legte den umfangreichen Kassenbericht ab und verabschiedete sich von der Vorstandsarbeit. Nach den Wahlen setzt sich der Vorstand zusammen aus Karin Michl (Vorsitzende), Marion Koblenz (zweite Vorsitzende), Emmy Eiermann (Schriftführerin), Petra Bühler, Margarete Demant-Weber, Petra Krauß, Irmtraud Seitz und Martina Weber (Beisitzer). Annette Eichmeier ergänzt zukünftig das Team.

Für dieses Jahr stehen der Tag der Landfrau auf dem Maimarkt am 30. April mit Chako Habekost und am 14. Mai eine Führung durch die Kunsthalle auf dem Programm. Im Juni wollen die Seckenheimer Landfrauen die Bundesgartenschau in Heilbronn besuchen. Das Frauenfrühstück mit Vortrag findet aus organisatorischen Gründen erst wieder 2020 statt. sane

