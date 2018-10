Vorstandsgremium einstimmig wiedergewählt

Ralf Busch führt erneut zwei Jahre den erfolgreichen Förderverein Historisches Seckenheim. Zusammen mit seinem Führungsgremium wurde der Vorsitzende, der seit Gründung des Vereins im Jahr 2012 die Leitung innehat, wiedergewählt. Die bewährte Mannschaft kann die Vereinsarbeit also fortsetzen.

„Wir können eine positive Entwicklung verzeichnen, nicht nur bei den Vereinsaktivitäten. Es gab auch einen leichten Mitgliederzuwachs“, freute sich Busch in seinem Rechenschaftsbericht. Für die erfolgreichen Arbeiten, vor allem im Seckenheimer Jubiläumsjahr 2016 wurden der Förderverein im letzten Jahr mit dem Preis „Aktiv für Seckenheim“ ausgezeichnet.

Busch erinnerte auch an den Vortragsabend mit Musik über Bürgermeister Hörner. Stolz zeigte sich der Vereinschef über die Homepage, die ständig erweitert wird. Stellvertreter Wilhelm Stamm und Beisitzer Manfred Schiller arbeiten ständig an der Erweiterung. Derzeit gibt es schon zahlreiche Informationen und Verlinkungen. Die Resonanz auf die Seite sei sehr positiv.

Für die Vorträge über das Gesundheitswesen, über Zwangsarbeiter in Seckenheim oder den Bergsträßer Rezess dankte Busch den Referenten. Gerne erinnert er sich auch an die Ausflüge. Ob der Besuch der Mannheimer Sternwarte oder die Führung durch die Nachbargemeinde Ilvesheim, die Teilnehmer erhielten viele interessante Informationen. Der Ilvesheimer Rundgang sollte auch zur Anregung dienen, wie der Seckenheimer Rundgang mit den einzelnen Tafel-Stationen angelegt werden könnte. Der Förderverein machte auch wieder beim Seckenheimer Straßenfest auf sich aufmerksam und konnte neue Mitglieder gewinnen.

Kassier Wolfgang Bauer gab in seinem Kassenbericht einen Überblick über die Finanzen. Da der Förderverein keine Einkünfte hat, plädierte Bauer für Spenden. Die Revisoren Adelgunde Freisinger und Bernd Seiler bestätigten die ordnungsgemäße Arbeit, bevor Rolf Dieter, der Vorsitzende der Freunde des Dossenwaldes, die einstimmige Entlastung herbeiführte. IG-Geschäftsführer Willi Pint leitete danach die Wahlen und konnte dem gesamten Führungsgremium zu dessen einstimmiger Wiederwahl gratulieren.

Ralf Busch hat weiterhin den Vorsitz inne, Stellvertreter ist Wilhelm Stamm. Die Kasse führt Wolfgang Bauer, Schriftführer bleibt Werner Seitz. Als Beisitzer arbeiten Evi Korta-Petry, Ingrid Spies, Dr. Jens Bortloff, Manfred Schillinger, Hartwig Trinkaus und Traudl Gersbach mit. Auch die Revisoren wurden wiedergewählt.

Ralf Busch bedankte sich für die Wiederwahl, dankte aber auch seinem Vorstandsteam für die tolle Arbeit. Der Vorsitzenden des Heimatmuseums, Traudl Gersbach, dankte er vor allem für die Zusammenarbeit mit dem Museumsverein. Auch Erich Karl hob er hervor, der nicht nur viele Informationen sammelt und parat hat, sondern auch seine handwerklichen Fähigkeiten beim Anbringen der Infotafeln zum Einsatz bringt.

Die nächste Tafel soll am Samstag, 27. Oktober, um 10.30 Uhr an der Rennbahn des Badischen Rennverein aufgehängt werden. Das nächste Treffen des Fördervereins mit Kurzreferat über die Schlacht bei Seckenheim soll am Montag, 5. November, stattfinden. sane

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018