Vortrag „Schöne hei(k)le Plastikwelt“

Die Seckenheimer kfd-Vorstandsfrauen laden zu einem Vortrag von Silvana Bertolini-Knapp, Sprecherin des Ständigen Ausschusses Hauswirtschaft- und Verbraucherthemen im kfd-Verband für das Dekanat Mannheim und die Diözese Freiburg, zu dem brandaktuellen Thema „Schöne hei(k)le Plastikwelt“ ein. Die Referentin setzt sich mit gesundheitlichen Auswirkungen hormonell wirksamer Chemikalien in Kunststoffen auseinander. Nach dem Impulsvortrag gibt es praktische Tipp an die Hand. Dafür sollen die Teilnehmer ihre Mobiltelefone dabeihaben. Mitgebracht werden sollen außerdem eigene Körperpflegeprodukte, wie Lieblingscreme, Lotion, Shampoo oder Lippenstift. Geplant ist auch das Herstellen eines Peelings, das garantiert ohne chemische Substanzen auskommt. Interessierte Frauen jeden Alters sind am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Clara bei freiem Eintritt willkommen. sane

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.10.2019