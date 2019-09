Vortrag über Clara Schumann

Clara Schumann wird „Königin des Klavierspiels“ genannt. Vereinsmitglied Marion Fürst hält zum 200. Geburtstag der Musikerin einen Vortrag in der Seckenheimer Bücherei. Clara Schumann war schon zu Lebzeiten eine Berühmtheit, ein Wunderkind, gefeierte Konzertpianistin und Komponistin. Ohne Zweifel ist sie eine der bedeutenden Musikerinnen des 19. Jahrhunderts. Marion Fürst stellt Leben und Werk dieser Persönlichkeit im Seckenheimer Rathaus vor. Hierbei zeichnet die Musikwissenschaftlerin die Karriere der Künstlerin als Konzertpianistin nach und gibt Einblicke in die Ehe mit dem Komponisten Robert Schumann. Das Künstlerpaar führte mit seinen Kompositionen einen musikalischen Dialog. Dieses „Gespräch in Tönen“ wird im Mittelpunkt des Vortrages stehen. Die Veranstaltung des Freundeskreises der Bücherei im Alten Rathaus Seckenheim findet am Dienstag, 17. September in der Bibliothek, Seckenheimer Hauptstraße 96 um 19.30 Uhr statt. Der Eintritt beträgt sieben Euro. hat

