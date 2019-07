Vortrag über den Weltraumbahnhof Baikonur

Baikonur, mitten im Nirgendwo der kasachischen Steppe, ist ein Ort, an dem nicht nur einmal Raumfahrtgeschichte geschrieben wurde.

Ehemals streng geheim und vollständig von den Augen der westlichen Welt abgeschirmt, ist der Weltraumbahnhof inzwischen zum Drehkreuz aller bemannten Flüge zur internationalen Raumstation geworden. Trotzdem sind sowohl das Kosmodrom als auch die dazu gehörige Stadt Baikonur bis heute dem Tourismus praktisch gänzlich verschlossen.

Die wenigen Besucher, die sich trotzdem zu einer Reise dorthin aufmachen, erleben Raumfahrt so hautnah wie an keinem anderen Ort auf der Welt.

Steffen Sandhöfner wird am Donnerstag, 25. Juli, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Clara, Stengelstraße 4, im Rahmen einer Vortragsveranstaltung des Bildungswerks St. Aegidius/SSE St. Martin, über das Leben und Arbeiten der Bewohner von Baikonur referieren.

Die Zuhörer erfahren mehr über die geschichtsträchtigen Startplätze mitten in der Steppe und auch die Erfolge und Tragödien beim Wettlauf ins All; dazu werden eindrucksvolle Bilder gezeigt. Als einer der wenigen autorisierten Beobachter, so der Veranstalter, habe Sandhöfner die Möglichkeit, offiziell vor Ort sein zu dürfen und aus nächster Nähe berichten zu können. Der Eintritt ist frei. hat

