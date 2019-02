Vortrag über die Bretagne

Am Dienstag, 19. Februar, wird im Pfarrzentrum St. Clara, Stengelstraße 4, ein literarischer Vortrag angeboten. Ein Kommissar aus Paris ermittelt in einer grandiosen Landschaft, und anhand von Büchern des Autors Jean-Luc Bannalec begegnen die Teilnehmer der Region, lernen Land und Leute mit neuen Augen sehen. Und da der Kommissar während seiner Ermittlungen am liebsten in allen möglichen Bars, Cafés und Restaurants einkehrt, gibt es gleich noch jede Menge wertvolle Tipps für den längst fälligen Tripp in die Bretagne.

An diesem Abend kommen nicht nur Freunde von guten Kriminalromanen auf ihre Kosten, sondern auch jene Zuhörer, die Frankreich aus dem Blickwinkel eines Frankreich-Liebhabers näher kennen lernen wollen. Einen Büchertisch wird es auch geben. Referent ist Ulrich Leist, der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr und wird vom Bildungswerk St. Aegidius veranstaltet. hat

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.02.2019