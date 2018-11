Vortrag zu Bildung der Parteien im Ort

Im 19. Jahrhundert bildeten sich erste politische Parteien, auch in Seckenheim. Die neue badische Gemeindereform und die Revolutionsjahre 1848/49 sind bedeutend für die weitere politische und gesellschaftliche Entwicklung. Wilhelm Stamm blickt am Dienstag, 27. November, in der Seckenheimer Bücherei anhand historischer Daten und Persönlichkeiten in dieses spannende Jahrhundert Seckenheimer Geschichte. Der Vortrag im Rathaus, Seckenheimer Hauptstraße 96, beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung der Freundeskreises der Seckenheimer Bücherei beträgt fünf Euro. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. hat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018