Walter Veth ist neuer Vorsitzender

Eigentlich wollte Walter Veth, der seit acht Jahren im Vorstand beim Männergesangverein-Liedertafel 1861/07 (MGV-Liedertafel) mitarbeitet, Schriftführer bleiben. Da aber Reinhold Badmann den Vorsitz aus persönlichen Gründen abgab, stellte sich Veth zur Verfügung und wurde von der Versammlung einstimmig gewählt. „Es war keine leichte Entscheidung, aber ich will den Verein nicht im Stich lassen“, so der neue Vorsitzende weiter, und mit Reinhold Badmann, der nach sechs Jahren als Vorsitzender nun wieder zum Stellvertreter gewählt wurde, habe er schließlich einen kompetenten Vorstandskollegen an seiner Seite. Badmann, der bereits von 1980 bis 2012 das Amt des zweiten Vorsitzenden inne hatte, kenne sich im Gesangverein aus, wie kein Zweiter, so Veth.

Der MGV-Liedertafel blickte bei der Hauptversammlung wieder auf ein aktives Jahr zurück. Neben geselligen Treffen, Ausflügen und Festen standen laut Schriftführer Veth zahlreiche Aktvitäten der Chöre im Mittelpunkt. Zu den Highlights gehörten das Konzert von Pop-Ensemble ESPE mit der Chorgruppe Consonanza zum Jahresbeginn, der Open-Air-Auftritt der „Seniores“ in der Heinrich-Vetter-Stiftung, das Festkonzert anlässlich „30 Jahre Frauenchor“, das Freundschaftssingen des Männerchors in Edingen sowie das Konzert „Querbeet“ aller Chorgruppen im Gemeindehaus. Für den Popchor erinnerte Simone Hornberg noch an den Auftritt bei der Seckenheimer Kerwe. Brigitte Neureuther bedankte sich bei allen Sängerinnen für ein tolles Jubiläumsjahr. Bevor sie ihr Amt als Sprecherin des Frauenchors aus gesundheitlichen Gründen niederlegte, erinnerte sie an verschiedene Aktivitäten ihrer zehnjährigen Amtszeit.

Schatzmeister Horst Buller gab seinen Kassenbericht ab. Die ordnungsmäßige Buchführung bestätigten die Revisoren Gisela Konrad und Michael Wunderak, der dann auch die einstimmige Entlastung des Vorstandes herbeiführte. Vereinschef Reinhold Badmann ließ dann über Satzungsänderungen abstimmen. Den meist redaktionellen Korrektuiren stimmte die Versammlung mehrheitlich zu.