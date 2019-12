Waltraud Marek 50 Jahre dabei

Das Siedlerheim war nahezu voll besetzt, als Alleinunterhalter Roland Gräf mit seinem Akkordeon für weihnachtliche Weisen sorgte. Nach der musikalischen Einstimmung begrüßten die Vorsitzenden der örtlichen Arbeiterwohlfahrt (AWO), Fritz Deininger und Heidi Schleicher, die zahlreichen Gäste bei der traditionellen Weihnachtsfeier. In gewohnter Manier standen leckere Kuchen, besinnliche und heitere Musik und Ehrungen langjährige Mitglieder auf dem Programm. Deininger gab auch einen kleinen Rückblick über die Veranstaltungen im zu Ende gehenden Jahr und dankte nicht nur allen Helfern und Kuchenspendern, die ihn unterstützt haben, sondern auch dem Siedlerverein Suebenheim um Hermann Krauß für die Überlassung des gemütlichen Siedlerheims.

Auch Kreisvorstand gratuliert

Nachdem sich Mitglieder und Gäste an den vielen selbst gemachten Kuchen gütlich getan hatten, wurden langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Fritz Deininger gratulierte zusammen mit AWO-Kreisvorstand Rolf Lang Anni Sieber für zehn Jahre Zugehörigkeit im Wohlfahrtsverband. Maria Vetterolf und Tanja Sutter gehören bereits fünfzehn Jahre dem Ortsverband an. Angelika Keuerleber und Friederike Künzler-Gerlach blicken auf zwanzig Jahre Mitgliedschaft zurück und Otto Rolli darf sich auf ein silbernes Jubiläum, nämlich 25 Jahre Vereinstreue, freuen. Ein halbes Jahrhundert gehört Waltraud Marek dem Verband an. Landtagsabgeordneter Boris Weirauch freute sich ebenfalls mit den Geehrten. Außerdem sprach der SPD-Politikern Fritz Deininger stellvertretend für alle, die ehrenamtlich aktiv sind, seinen Dank aus.

Nach den Ehrungen ging es musikalisch weiter. Nach deutsch und englischsprachigen Weihnachtsliedern gab es auch heitere Unterhaltungsmusik. Die Gäste nutzen gerne die Zeit zum Zuhören und Mitsingen, aber auch, um sich über Themen, rund um das Jahr auszutauschen. Ehe die Weihnachtsfeier beendet wurde, wünschte der Vereinschef allen Mitgliedern eine besinnliches Weihnachtzeit mit Ruhe, um zu sich selbst zu kommen sowie Friede, soziale Gerechtigkeit und Gesundheit für das neue Jahr. Auch im kommenden Jahr trifft sich die AWO Seckenheim in der Begegnungsstätte regelmäßig im Alten Rathaus, ab 13. Januar stehen montags dort wieder die Türen offen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019