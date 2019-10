Wandertag am 13. Oktober

Traditionell am Sonntag vor der Kerwe, also diesmal am 13. Oktober, findet der in Seckenheimer Gemeinschaft organisierte Wandertag statt. Die beiden Kirchengemeinden laden um 9.30 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst in die Bogenhalle ein. Vom Schützengelände am Riedweg aus wird dann um 10 Uhr die Wanderung gestartet. Bis 11 Uhr ist es möglich auf die Rundstrecke zu gehen.

Als Waldwanderweg wird ein großer Bogen durch den Dossenwald vorgeschlagen, der am Schützenhaus endet, wo es den Wandertaler „150 Jahre Erlöserkirche“ und in der SG-Bogenhalle den deftigen Eintopf, Kaffee und Kuchen gibt. Der Erlös geht diesmal an die Schützenjugend. hat

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.10.2019