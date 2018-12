WC und Brunnen sind Dauerbrenner

Es gibt Themen in Seckenheim, die für die Zukunft dieses Stadtteils von weit größerer Bedeutung sind. So etwa die stockende Erschließung der Hammonds-Kasernen, der Streit um die Nutzung der Stem-Barracks, die Debatte über den neuen Sportpark. Doch am meisten für Schlagzeilen sorgen zwei ganz andere Themen: das neue WC auf den Planken und die Zukunft des Zabbe-Brunnens.

Im April wird auf den Planken der 300 000 Euro teure Kiosk eröffnet. Für Entsetzen sorgt schon seine Farbe: „kackbraun“, wie bei der Kerwe gefeixt wird. Doch auch, dass bereits am Tag der Eröffnung der wichtigste technische Part defekt ist: das WC.

Die Geschichte „müsste dem Mario Barth in seiner Sendung vorgestellt werden“, schreibt ein Leser: Die defekte WC-Tür ist elektronisch gesteuert, sie zu reparieren ein Problem, das Monate dauert. „MM“-Redakteure wagen den Selbstversuch, gelangen sogar ins WC, können es jedoch nicht verschließen. Die RNV empfiehlt, den Gang zur Toilette zu zweit zu bewältigen; die zweite Person möge die Tür bewachen. Erst im November klappt alles im WC.

Eine Lösung deutet sich dagegen für den zweiten Dauerbrenner an: den Zabbe-Brunnen. Noch zu Beginn des Jahres scheint klar: Beschlusslage des Bezirksbeirates, die dieser hinter verschlossenen Türen immer wieder bekräftigt, ist die Aufstellung am Badener Platz bei Hammonds.

Davon unbeirrt wirbt der Stammtisch um Dieter Fedel für die Wiederaufstellung auf den Planken, sammelt mehr als 1000 Unterschriften. Bewegung in die Sache bringt im Juli die Nachricht, dass die Hammonds nicht schon 2019, sondern frühestens 2022 frei werden. Den Brunnen noch fünf Jahre im Depot im Pfeifferswörth liegen lassen? Das gibt den Planken-Befürwortern Oberwasser.

Am 5. September erhält der Streit eine weitere neue Qualität: Eingeladen von Stadträtin Marianne Seitz, spricht sich der künstlerische Gestalter des Brunnens, Gernot Rumpf, vor Ort klar gegen den Standort Badener Platz aus, kündigt dagegen sogar eine Klage an. Eine nicht repräsentative Umfrage im „Morgenweb“ ergibt im September 82 Prozent für die Planken, doch nur 18 Prozent für den Badener Platz.

Am 22. September gründet sich um Berthold Arnold eine Bürgerinitiative für die Planken. Den Durchbruch bringt am 16. November ein Ortstermin, zu dem der Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel einlädt. In dessen Folge schlägt Stadtrat Ralph Waibel als Vorsitzender des Bezirksbeirates drei Tage später als Kompromiss die Fläche zwischen früherem Standort und Haltestellen vor. Fortsetzung folgt in 2019.

