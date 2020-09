„Weder einen Goldschatz noch eine Art Ötzi gefunden“

Lage/Umfang: Im Nordwesten von Seckenheim, 9,2 Hektar groß.

Geschichte: 1937 Bau des Komplexes als „Loretto-Kaserne“ durch die Wehrmacht, 1945 Übernahme durch die US-Army. 1985 Ansiedlung der Bundeswehr auf einem Teil des Geländes. 2011 Abzug der Amerikaner, der Bundeswehr etwa 2022 (laut Info des Verteidigungsministeriums von 2018). Geschichte des Areals im Web: bit.ly/Zeitreise-Hammonds.

Name: Die Amerikaner benannten die Kaserne 1948 nach Robert M. Hammonds. Der 19-jährige Gefreite aus Wickliffe (Kentucky/USA) fiel kurz vor Kriegsende am 11. April 1945; zu dem Einsatz meldete er sich freiwillig, da er in seiner Einheit als einziger unverheiratet und ohne Kinder war.

Projekt: 400 Wohneinheiten, teils als Eigentum, teils zur Miete. Ab 2022 sollen die ersten der insgesamt 1000 Bewohner einziehen. -tin