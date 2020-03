Weltgebetstag mit Simbabwe

„Steh auf und geh!“ lautet das Motto des auf 6. März fixierten Weltgebetstag. Frauen aus dem südafrikanischen Land Simbabwe haben für den Weltgebetstag 2020 den Bibeltext aus Johannes 5 zur Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“, sagt Jesus darin zu einem Kranken. In ihrem Weltgebetstags-Gottesdienst zeigen die Simbabwerinnen: Diese Aufforderung gilt allen. Gott öffnet damit Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung. Gemeinsam mit den Frauen aus Simbabwe wollen sich auch Seckenheimer Frauen für deren Rechte stark machen. Der ökumenische Gottesdienst mit dem Thema: „Steh auf und geh!“ findet statt am Freitag, 6. März, um 19 Uhr in der St. Aegidiuskirche mit anschließendem Beisammensein in St. Clara samt landestypischer Speisen. hat

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020