Wichtelhelden tollen über Bühne

Die Stimmung war bestens bei der närrischen Singstunde des Männergesangverein-Liedertafel (MGV-Lie) im voll besetzten Lokal „Ergardia“ des SV-Vereinshauses. „Das Treffen musste diesmal wegen der umfangreichen Zabbe-Vorbereitungen zur großen Gemeinschaftssitzung ohne den Besuch aus dem Bruderverein auskommen“, wie Walter Veth, Vorsitzender des MGV-Lie, mit Verständnis erklärte. Das trübte aber die gute Laune überhaupt nicht, und so konnte Veth, der seine Sache als Fasnachtsmoderator und Kapitän des MGV-Lie-Dampfers prima machte, eine Reihe fröhlicher Programmpunkte ansagen.

Große Freude herrschte als Vereins-Dirigent Imhof exakt mit dem Einzugsmarsch das Lokal betrat, immerhin hatte er die Wichtelgarde des KV Lallehaag aus Feudenheim im Schlepptau. Gar drollig tollten die kleinsten Wichtelhelden im Kindergartenalter auf der Tanzfläche herum und amüsierten die Zuschauer herzlich. Eher auf die Lachmuskeln hatten es Gerhard & Gerhard abgesehen. Da legte mal Gerhard Schmitt vor und Gerhard Nord lieferte die Pointe, dann wieder umgekehrt, Heiterkeit verbreitete das so oder so, obwohl die Erfahrung mit einer Computer-Hotline im wahren Leben meist mehr nervt als Spaß macht.

Kreuzfahrt wird zur Neckartour

Eine Tanz- und Schunkelrunde, angeregt durch die „MGV-Lie-Combo“ Roland Gräf und Dieter Rubach, leitete über zum nächsten Büttenvortrag. Die dicke Uschi (Karch) und der dünne Karl (Biemer) diskutierten über alle möglichen Diäten und erklärten sich gegenseitig, was gesund und fit macht, Dabei bekam jeder sein Fett weg, oder auch nicht. Aber klar: „Lachen ist auf jeden Fall gesund“, erklärte Walter Veth, der ein echtes „Helau“ aus Köln mitgebracht hatte und dabei wohl einem Betrüger aufgesessen sein muss.

Seit Jahren steigt Sängerin Ingrid Ruf in die Bütt. Diesmal berichtete sie, dass Chorleiter Peter Imhof dem Frauenchor anlässlich seines 50-jährigen Dirigentenjubiläums eine Traumschiff-Kreuzfahrt versprochen habe. Mit großer Vorfreunde hätten sich die Frauen darauf vorbereitet, denn egal wohin, ob in die Karibik, nach Cuba oder in die Südsee, man wollte gerüstet sein. Aber der Jubel-Dirigent hielt sich mit weiteren Einzelheiten noch bedeckt, was kein Wunder war, schließlich entpuppte sich die Kreuzfahrt als Neckartour mit der weißen Flotte von Heidelberg nach Neckargemünd, darüber konnte sogar Peter Imhof herzhaft lachen. Zwischen den einzelnen Darbietungen gab es noch etliche Schunkelrunden, Vize-Vorstand Reinhold Badmann schob eine spontane Polonaise an und natürlich wurde, wie es sich für einen Gesangverein gehört, noch viel gesungen und getanzt. Fazit: Es war, trotz der einen oder anderen Absage wieder eine rundum schöne, närrische Singstunde.

