Wie einst Osterlamm und Gugelhupf in Form kamen

Eine interessante Ausstellung mit historischen Hafnerarbeiten ist in den kommenden Wochen im Heimatmuseum Seckenheim zu sehen. Zur Eröffnung der in sechs Vitrinen üppig ausgestatteten Schau fanden sich im Museums-Mehrzwecksaal an der Kloppenheimer Straße 20 zahlreiche Gäste ein – ebenso erfreut wie Museumsleiterin Traudl Gersbach über die abwechslungsreiche Sammlung von Erwin Ohnemus.

Hafner, ein nicht seltener Familienname, leitet seine Herkunft von einer Berufsbezeichnung – dem Hafner – ab, auch bekannt als Töpfer oder Ofenbauer. Schon seit der Römerzeit gab es große Aufbewahrungstöpfe, in pfälzischer Mundart auch „Haffe“ genannt. Ohnemus zeigt eine Reihe von Hafnerarbeiten aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert. Bei dieser Ausstellung geht es ganz um Keramik als (Hohl-)Form, und einige Exemplare davon stehen mit den bevorstehenden Festtagen in Verbindung.

Im Gespräch mit Traudl Gersbach erläuterte Ohnemus, dass eine weithin bekannte Form für den Gugelhupf gebraucht wird. In Seckenheim ist das Exemplar als Bundform bekannt. Aber schon früher wurden auch weitere Backwaren hergestellt, die dreidimensionale, hervorgehobene Reliefs auf der Oberfläche aufweisen. Dazu wurden die Formen entsprechend künstlerisch gestaltet. Bekannt ist etwa das Osterlamm, das sogar als ganze Figur ausgebacken wird. Doch die Formen eignen sich nicht nur für Backwaren: Auch Sülze oder Pudding, Quark oder Gelee, Marzipan und Pasteten erhalten durch sie ihr kunstvolles Aussehen.

Ursprünglich wurden die tönernen Behältnisse, die innen mit Salzglasur versehen sind, sowohl jahreszeitlich als auch für bestimmte Gelegenheiten genutzt. Der große Doppeladler etwa wurde zu königlichen und kaiserlichen Anlässen hervorgeholt. In der Fasten- und Passionszeit wurde das Traubenbrot gebacken, zu Weihnachten ein Wickelkind, das bisweilen auch zu Hochzeit oder Geburt und Taufe zubereitet wurde.

Ohnemus hat Formen mit Märchenmotiven und natürlich Fischformen, die in christlichen Haushalten verbreitet waren. Die Hafnerarbeiten aus Ton kamen als Backformen Anfang des 20. Jahrhunderts aus der Mode und wurden abgelöst zunächst von beschichteten Kupferformen, dann verbreiteten sich Blechformen. hat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019