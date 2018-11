„Will alles von der Fasnacht mitnehmen“

Die Seckenheimer Fasnachter, die Zabbe, starteten in die neue Kampagne. Die Karnevalsabteilung innerhalb des Sängerbundes eröffnete gestern, am 11.11. um 11.11 Uhr bei milden Temperaturen und stahlendblauen Himmel auf den Seckenheimer Planken die fünfte Jahreszeit. Viele Freunde der Fasnacht, Lokalpolitiker, Vereinsvertreter und Familienangehörige der neuen Zabbe-Prinzessin fanden sich unter den Klängen der Zabbe-Combo vor dem Alten Rathaus ein und warteten gespannte auf die neue königliche Regentin: „Sandra II. von Zins und Kredit“ soll das närrische Seckenheim bis zum Aschermittwoch am 6. März regieren.

Dafür wurde ihr das Zepter vom Jubiläumsprinzenpaar „Angelina I. von Verkehr und Transport“ und „Alexander II. von der Zabbe-Bar“ überreicht, nachdem sich die beiden Regenten des Vorjahres für eine tolle Kampagne bedankten und sich von ihrem Elferrat mit einem kleinen Geschenk verabschiedeten. Die Zabbe-Präsidenten Andreas Eder und Andreas Schubert freuten sich, mit Sandra Marzenell eine Prinzessin gefunden zu haben, die von Ki ndesbeinen an dem Sängerbund eng verbunden ist. Die Bankkauffrau will nicht nur alles von der Fasnacht mitnehmen, sondern für alle, die dabei sind auch den Weg frei machen, so versprach die junge Seckenheimerin in ihrem Motto.

Kaum an der närrischen Macht gab es auch schon die ersten offiziellen Amtshandlungen. Ex-Prinz Alexander nahm sie in den Reihen ihres Elferrats auf, ehe sie ihr Gefolge zu „orden“tlichen Menschen machte. Die Männer wurden mit Jahres- und Prinzessinnenordnen ausgezeichnet. Die Idee für den Jahresorden, der die Brücke nach Ladenburg thematisiert, die nach langen Jahren Planung und Diskussion nun ab 2019 endlich gebaut werden soll, stammte in gewohnter Manier aus der Feder von Zabbe- Vizeehrenpräsident Rolf Kohl.

Die Zabbe-Verantwortlichen versprachen allen Fasnachtsliebhabern wieder eine tolle Kampagne mit vielen Aktionen und Veranstaltungen – im Zentrum die Zabbe-Prunksitzung am 26. Januar. Nach 2007 und 2011 soll es am 23. Februar 2019 auch wieder eine Gemeinschaftssitzung der fünf befreundeten Fasnachtsvereinen im unteren Neckarraum geben. Das sind die Ilvesheimer Insulana, die Seckenheimer Zabbe, die Friedrichsfelder Schlabbdewel, die Neckarhausen Kummetstolle und die Edinger Kälble. Zu diesem Anlass hat Clemens Schlenkrich ein Fasnachtslied komponiert, in dem alle fünf Vereine des Neckeraums vorkommen.

Narren stellen neues Lied vor

Mit den weiteren Mitgliedern der Zabbe-Combo, Reginald Blümmel, Jürgen Schnabel und Jürgen Zink, stellte er das neue Lied vor und lud die närrischen Gäste dazu ein, mitzusingen. „Fünf Verein feiern z’samme mit In-Zab-Schlabb-Ku-Kä. Fasnacht feiern, oh wie schää“, ertönte es lautstark über den Rathausplatz. Nachdem die letzten Ahois verklungen waren, zeigte sich Andreas Eder sehr zufrieden mit der Inthronisation der Prinzessin und dem Start in die fünfte Jahreszeit auf den Planken. Eigentlich fehle jetzt nur der Zabbe-Brunnen, der im Hintergrund leise vor sich dahinplätschere, so der Zabbe-Präsident.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.11.2018