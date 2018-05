Wohnen oder Gewerbe?

Anzeige

Die Planung zur Neubebauung des ehemaligen US-Kasernengeländes Stem Barracks in Seckenheim ist nicht vor 2022 abgeschlossen. „Baurechtlich werden wir erst in zweieinhalb bis dreienhalb Jahren fertig sein“, betonte Klaus Jürgen Ammer vom Fachbereich Stadtplanung auf der jüngsten Bezirksbeiratssitzung des Stadtteils. Ob es eine Nutzung für den Wohnungsbau oder Gewerbe gibt, gemischt oder was ganz anderes – das ist noch offen.

Mit drei Hektar sind die Stem-Barracks die kleinste der neun Konversionsflächen in Mannheim, aber eine der schwierigsten, wie aus Ammers Bericht hervorgeht. Es bestehen umfangreiche versiegelte Flächen, teilweise jedoch mit historischen Kopfsteinpflaster. Das Werkstattgebäude steht unter Denkmalschutz; ob dieser auch für das Verwaltungsgebäude gilt, wird geprüft.

Das Gelände Lage: direkt an der A 656 zwischen Mannheim und Heidelberg. Größe: 3,1 Hektar. Bebauung: Mehrere Gebäude, u. a. Fahrzeughalle unter Denkmalschutz. Nutzung: Autobahnmeisterei, aber auch bereits große Brachflächen. Benannt nach US-Brigadegeneral David H. Stem (1938-1987). -tin

Einige der Gebäude sind jedoch in schlechtem Zustand, wurden Ziel von Vandalismus: „Es fehlt die soziale Kontrolle.“ Vier Gebäude mussten bereits abgebrochen werden.