Wolfgang Wernet bleibt VdK-Chef

In der „Turnhalle“ begrüßte der Vorsitzende des VdK Seckenheim, Wolfgang Wernet, trotz Coronaverunsicherung etliche Mitglieder seines Ortsverbandes, darunter den geschäftsführenden Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine (IG), Willi Pint, der zusammen mit Erich Kopp die Kasse geprüft hatte. Doch zunächst gab Wernet seinen Bericht ab.

So konnte der Seckenheimer VdK die regelmäßigen Monatstreffen mit Unterhaltung, Information und Geselligkeit fortsetzen. „Natürlich würde ich gerne bei den Versammlungen – immer am ersten Dienstag im Monat in der TSG-Turnhalle (Dalmatino) am OEG-Bahnhof – mehr Mitglieder begrüßen“, wünschte sich der Vorsitzende. Dennoch dankte Wernet seinem Vorstandsteam für die gute Zusammenarbeit und erinnerte an die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres für die 348 Mitglieder, an den Ausflug, das Weißwurstessen im Siedlerheim, den Bildungsnachmittag bei der Heinrich-Vetter-Stiftung, an den Vortrag von Andreas Adam, Betriebsleiter des städtischen Eigenbetriebs „Friedhöfe Mannheim“, und mehr.

Nachdem Schatzmeisterin Ute Eisler von einem dreistelligen, kleinen Plus in der Kasse berichtet hatte, erfolgte die Entlastung des Vorstands einstimmig. Der bisherige und neu formierte Vorstand mit Wolfgang Wernet, Ute Eisler, Elke und Ferdinand Müller, Sieglinde und Karlheinz Brauner, Ute Grabenauer und Rolf Bleicher wurde von der Versammlung begrüßt. Nachdem auch unter Punkt „Verschiedenes“ keine den VdK betreffenden Fragen gestellt wurden, endete die Versammlung. hat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020