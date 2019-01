Wunsch wird Wirklichkeit

Einmal im Leben Prinzessin sein, das ist der Wunsch von vielen kleinen Mädchen, so auch der von Sandra Marzenell. Das ist auch kein Wunder, kam sie doch in jüngsten Jahren im Kinder- und Jugendchor des Sängebund Seckenheim als „Stobber vun de Zabbe“ den Lieblichkeiten der örtlichen Fasnachtsabteilung ganz nahe. „Der Wunsch hat eigentlich nie nachgelassen“, so die 23-Jährige. Er wurde sogar eher noch stärker, als sie mit den Hessemer Kiesbollen um Tim Dommermuth, den sie aus der Berufsschule kannte, auf der Seckenheimer Schlossbühne bei der Prunksitzung tanzte. Und als Seckenheims närrisches Fasnachtsoberhaupt Andreas Eder, bei ihr nachfragte, musste sie auch nicht lange überlegen.

Vier Kleider zur Auswahl

So regiert sie seit dem 11. November „Zabbehausen“ als „Sandra II. von Zins und Kredit“. Der Name weist auf ihren Beruf hin, denn die Blondine arbeitet seit 2012 bei der VR Bank Rhein-Neckar. Nach ihrer Ausbildung wurde sie als Serviceberaterin eingesetzt und berät mit ihrem charmanten Lächeln nun Kunden in der Filiale Friedrichsfeld. Ihr Arbeitgeber unterstützt das närrische Engagement von Sandra Marzenell und lädt nicht nur die Seckenheimer Zabbe, sondern wie seit vielen Jahren, die Fasnachter aus dem Geschäftsgebiet zur beliebten Volksbank-Fasnacht ein.

Doch bevor die Narren mit den Bänkern feiern, steht Prinzessin Sandra am Mittwoch, 20. Februar, von 8.30 bis 12.30 Uhr in ihrem Prinzessinnenkleid in der Filiale Seckenheim am Schalter. Welches der wundervollen Kleider sie dann tragen wird, das weiß sie noch nicht genau, schließlich hat die Lieblichkeit vier davon zur Auswahl. Aber egal, ob sie ihn grün, pink, bleu oder in burgunderrot daher kommt, ihr Strahlen eifert mit den vielen Glitzersteinchen um die Wette. Damit nicht nur ihre Kleidung stimmt, wird sie von Profi-Hand frisiert. Ex-Prinzessin Nadine Belle-Emmerich weiß schließlich genau, wie eine Regentin aussehen sollte und welche Frisur zu dem Diadem passt.

Aus der Familie der Lieblichkeit hatte bisher noch niemand die närrische Regentschaft inne, um so mehr sind Mama Sabine und Papa Thomas Marzenell stolz auf ihre Tochter. Auch die drei jüngeren Brüder gehören zum Hofstaat sowie Kusine Tanja Sutter, die die Prinzessin begleitet und ihr angesichts der ausladenden Kleider eine praktische Hilfe ist. Finanzielle Unterstützung erfährt Sandra von ihren Eltern und von Tante Heidi Schleicher, ideell steht ihr Freund Mike Blumhardt zur Seite. Oft ist er bei den Terminen dabei, aber Prinz wollte er nicht werden. Wenn er seine Sandra mal nicht begleiten kann, „dann nimmt er mir die alltäglichen Pflichten und den Haushalt ab, damit ich mich voll und ganz der Fasnacht widmen kann“, freut sich Sandra Marzenell. „Für alle diese Unterstützung möchte ich einmal danken sagen“, ergänzte sie lächelnd.

Für Hobbys bleibt weinig Zeit

Inzwischen hat „Sandra II. von Zins und Kredit“ Seckenheim schon bei einigen Terminen repräsentiert und dabei verzichtet sie gerne – wie viele ihrer Vorgängerinnen und auch Lieblichkeiten aus andern Vereinen – auf persönliche Geschenke. Stattdessen wünscht sie sich Spenden für den Kindergarten „Hand in Hand“. In dieser Einrichtung wurden sowohl ihre Eltern als auch sie selbst schon betreut, und nun möchte sie gerne etwas zurückgeben, so ihre Intension. Nach dem Umbau der Tagesstätte sollen neue Bücher und Spielsachen angeschafft werden.

Für ihre Hobbys – Golf spielen, tanzen und ins Fitnessstudio gehen – bleibt bis zum Ende der Kampagne wenig Zeit, das nimmt Sandra aber gerne in Kauf, schließlich wurde ihr Traum wahr. Und wenn sie irgendwann auf den Seychellen in einem Wasserbungalow Urlaub machen und mit Delfinen schwimmen kann, dann wäre ein weiterer Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. „Man darf ja Träume haben“, so die gebürtige Seckenheimerin.

