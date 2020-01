Zabbe-Bühne: Kinder gesucht

Kinder, die auf der Bühne des Fasnachtsvereins Zabbe auftreten wollen, sind bei den „Stobber der Zabbe“ willkommen. Diese sind traditioneller Bestandteil der Seckenheimer Prunksitzung am Samstag, 1. Februar.

Gesucht werden dafür Nachwuchs-Fasnachter vom Grundschulalter bis 12 Jahren. Bevor sie allerdings die Schlossbühne stürmen dürfen, müssen sie noch am Programm arbeiten, etwa die „Sommer-Sonne-Lieder“ einstudieren.

Stobber-Chefin Antje Geiter lädt daher schon jetzt ein zu Proben am 13., 20. und 27. Januar, jeweils von 17.15 bis 17.45 Uhr im Lore-Marzenell-Saal des SV-Vereinshauses in der Zähringer Straße 80. Wer hier mitmachen will, kann sich via E-Mail unter musikkinder@gmx.de anmelden. hat

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.01.2020