Zabbe suchen Kinder für Auftritt

Kinder, die gerne singen, sich aber nicht fest an einen Verein binden möchten, können trotzdem auf der Fasnachtsbühne auftreten. Die „Zabbe“ suchen nämlich Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren, die Lust haben, bei der Prunksitzung des Vereins im Seckenheimer Schloss und bei der gemeinsamen Prunksitzung der fünf regionalen Narrengruppen in Friedrichsfeld als „Stobberkinder“ aufzutreten.

Der Chor soll Lieder aus Pippi Langstrumpf, Biene Maja sowie Bibi und Tina aufführen. Die Proben dazu finden dienstags am 15. und 22. Januar jeweils um 17 Uhr in den Räumen der Heinrich-Vetter-Stiftung, Goethestraße 11, in Ilvesheim statt. Die Auftritte erfolgen am 26. Januar gegen 18.30 Uhr in Seckenheim, mit morgendlicher Generalprobe, und am 23. Februar um 19.11 Uhr in Friedrichsfeld. Hierzu wird noch am 12. und 19. Februar geprobt.

Eine Anmeldung zu den Proben ist nicht notwendig. Interessierte können einfach vorbeikommen. Antje Geiter gibt über die unten angegebene Mail-Adresse gerne auch weitere Informationen. hat

Info: Infos per Mail anfordern unter musikkinder@gmx.de

